È ancora fermo a 311 – da poco più di quattro settimane, precisamente dal 28 ottobre – il conteggio dei milionari premiati dal Million Day dal suo lancio e la speranza è che proprio oggi avremo la possibilità di incoronarne uno nuovo magari nascosto proprio tra di voi carissimi ed affezionati lettori: come sempre ad attenderci nel corso delle prossime ore ci saranno – addirittura – due differenti estrazioni che si terranno puntualissime alle 13 e alle 20:30, sempre corredate anche dall’estrazione Extra e con regole e – soprattutto – premi che non varieranno di una virgola, a partire ovviamente da quel milione di euro protagonisti assoluti del Million Day!

Numeri vincenti Million Day: estrazione delle 20.30/ Le cinquine del 19 novembre 2024

Se non sapeste bene di cosa stiamo parlando – magari perché siete capitati qui per la prima volta, oppure perché siete proprio alla ricerca di quelle appena citate regole -, vale giusto la pena ricordarvi al volo che il Million Day oltre ad essere l’unico gioco con due appuntamenti giornalieri che non si interrompono neppure durante le festività; è anche l’unico a vantare un premio massimo che raggiunge la sbalorditiva cifra fissa i 1 milione di euro tondi tondi, ottenibili da chiunque sarà abbastanza bravo (ed ovviamente fortunato) da centrare tutti e cinque i numeri protagonisti dell’estrazione che tra qualche minuto seguiremo assieme a voi in diretta!

Million Day ed Extra Million Day: l'estrazione delle 13.00/ Numeri del 19 novembre 2024

Oltre a questo, tornando un pochino indietro, ci preme anche ricordarvi che la partecipazione al Million Day non richiede alcuna capacità particolare dato che a voi verrà solamente chiesto – oltre che pagare la scommessa, dal valore di appena 1 euro – di scegliere un totale di almeno 5 numeri: con l’euro giocato potrete indicarli nell’apposita schedina in attesa di conoscere i numeri vincenti estratti dalla Dea Bendata; ma se raddoppiaste o moltiplicaste la vostra scommessa potrete anche indicare più cinquine – e in questo caso si parla di ‘giocata plurima‘ – incrementando sensibilmente le vostre chance di vittoria!

