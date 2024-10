Pronti, via! Anche oggi si parte nella giornata con la cinquina fortunata del Million Day, che tutti i giocatori attendono con ansia. I cinque numeri potranno infatti svelare a più di qualcuno se potrà o meno cambiare per sempre vita. Il Million Day, il gioco al quale ci stiamo riferendo, mette infatti in palio un premio davvero extra, da un milione di euro. Si tratta di una cifra piuttosto alta che ovviamente sarebbe in grado di realizzare più di qualche sogno dei nostri amati lettori che allo stesso modo in gran parte sono anche giocatori di questo concorso fortunatissimo che ci dà appuntamento ogni giorno. In attesa di andare a conoscere quelli che sono i numeri fortunati della giornata di oggi, 26 ottobre, alle ore 13.00, diamo uno sguardo alle regole, poche e semplici come ogni giorno, del concorso. Come possono gli italiani prendere parte all’estrazione del Million Day? A quale regolamento devono attendersi per partecipare al gioco e sperare di vincere fino a un milione di euro? Andiamo a scoprirlo insieme!

Million Day: i numeri vincenti delle ore 20.30/ Scopri le cinquine dell'estrazione di oggi

Per prendere parte al Million Day, i giocatori sono chiamati a fare una scelta. Devono infatti scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: su questi numeri andrà puntato un euro, costo della giocata. I partecipanti al concorso possono poi scegliere liberamente, secondo le proprie preferenze, di partecipare al concorso delle ore 13.00 oppure a quello delle 20.30: se dovessero decidere di partecipare a quello delle 13, questo è l’articolo che fa per loro. Qui, infatti, riporteremo i numeri fortunati del giorno che potrebbero regalare a qualcuno la maxi vittoria da un milione di euro. Allora, non ci resta che andare a scoprire le cinquine: buona fortuna!

Million Day ed Extra Million Day/ I numeri vincenti di oggi 25 ottobre 2024 alle ore 13.00

MILLION DAY, ECCO LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE 13

Million Day: –

Extra Million Day: –