Proseguiamo la settimana nei vari impegni lavorativi e non. Anche oggi gli italiani avranno la possibilità di tentare la fortuna per provare a vincere dei premi importantissimi che arrivano fino alla maxi cifra di un milione di euro. Ma qual è la probabilità di portare a casa il massimo premio in palio, quello più ambito da tutti i partecipanti al concorso, che sperano appunto di riuscire ad indovinare i cinque numeri del concorso in modo da poter centrare la maxi vittoria? Andiamo a scoprire insieme la probabilità di vincita del concorso del Million Day in modo da offrire ai giocatori una panoramica ancor più completa sul gioco. La probabilità di mettere a segno la vittoria da cinque numeri, che equivarrebbe a un milione di euro, è di 1 su 3.478.761. Dunque nonostante non si tratti di una probabilità molto alta, nonostante le statistiche ci dicano che non sia facilissimo ottenere un milione di euro, sappiamo che spesso vengono messe a segno le vittorie massime: basti pensare che nel solo mese di ottobre, nel nostro Paese, sono stati ben quattro fino a questo momento i giocatori che sono riusciti a mettere a segno la vincita massima e a diventare così milionari.

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti di oggi 24 ottobre alle ore 20.30: le cinquine

Proseguendo il nostro excursus nei numeri vincenti e nelle rispettive probabilità, vediamo che la possibilità di indovinare quattro numeri è di uno su 13.915 mentre di indovinarne 3 è di uno su 284. Infine la possibilità di mettere a segno la vittoria minima, quella di due numeri, è di uno su 17.7. Per una giornata singola Million Day + Extra Million Day, invece, la probabilità di vincere un premio qualsiasi al concorso è pari a circa uno su 8. Dunque, facendo una giocata doppia, al concorso principale e a quello secondario, è molto più probabile mettere a segno una vittoria. Andiamo ora a scoprire quelli che sono i numeri vincenti di oggi alle 13.00.

Million Day ed Extra Million Day/ I numeri vincenti di oggi, 24 ottobre alle ore 13.00

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI ALLE ORE 13.00

