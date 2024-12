Siamo quasi giunti alla fine di questo lungo e complesso 2024 e nel penultimo giorno dall’anno – ovviamente oggi, lunedì 30 dicembre – si ripeteranno ancora una volta le ormai consuete estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay: come sempre (e per molti tra voi carissimi lettori potrebbe essere pure superfluo sentirselo dire per l’ennesima volta) gli appuntamenti giornalieri saranno in totale due, con un primissimo sorteggio dei cinque numeri protagonisti del Million Day che ci intratterrà esattamente alle ore 13 in punto prima di lasciare spazio ad una breve attesa di sette ore e mezza fino alle 20:30 che ci consegneranno la seconda cinquina chiudendo questa incredibile giornata di concorsi che ci donerà anche il primissimo appuntamento settimanale con i vari concorsi lottiferi!

Senza pensare ad altri concorsi ed appuntamenti, qui ovviamente ci concentreremo solamente sul Million Day e nel farlo come primissima cosa vale la pena sottolineare che questo quasi concluso 2024 si è dimostrato decisamente fortunato dal punto di vista dei premi: nel solo mese di dicembre – per esempio – abbiamo visto uscire un totale di sei cinquine vincenti (l’ultima solamente il 19), mentre lo scorso luglio in una sola giornata ne sono state indovinate complessivamente nove in una sola (è il caso di dirlo: ricchissima!) estrazione; ma complessivamente da gennaio a questa parte i premi milionari vinti e portati a casa sono stati ben 44 su di un totale complessivo di 317 dall’ormai lontano lancio del Million Day!

D’altra parte, anche l’apprezzatissima versione Extra di questo gioco si è dimostrata piuttosto fortunata con un totale – sempre da gennaio ad oggi, e chissà che domani non potremo parlarvi di un nuovissimo premio – di ben 19 bottini da 100mila euro assegnati che hanno portato il totale a 56 dal lancio dell’opzione aggiuntiva; ma vale la pena anche sottolineare che complessivamente in questi lunghi anni di concorsi ed estrazioni sono stati vinti anche un totale 883 milioni di euro nella categoria di premi da mille euro!