È passata oltre una settimana dall’ultima volta che al Million Day è stato vinto un milione di euro, quindi l’estrazione di oggi, domenica 29 dicembre 2024, potrebbe essere l’occasione giusta per dare una scossa al contatore delle vincite.

La vincita era avvenuta nel concorso di pranzo, potrebbe essere ricco anche il menu odierno. L’importante è aver fatto la propria giocata per tentare la fortuna: potete scegliere semplicemente 5 numeri tra 1 e 55 compresi, partecipando all’estrazione con una giocata singola, o unirne varie singole, dando vita a una plurima.

Attenzione, però, alla possibilità di effettuare una giocata sistemistica, ma bisogna scegliere tra due tipi di sistemi, tra quello ridotto e quello integrale. Ancor più semplice è partecipare all’estrazione di Extra MillionDay: basta spuntare l’opzione e il gioco è fatto.

Ma giocare al Million Day in generale è semplice anche a livello di modalità, perché si può giocare anche online, usando il pc e quindi tramite i rivenditori autorizzati o attraverso i dispositivi mobili grazie all’applicazione My Lotteries. Per giocare online, però, bisogna avere un conto gioco attivo o aprirne uno, effettuando così la propria giocata con pochi clic. E poi non vi resta che attendere l’estrazione per scoprire se avete vinto o meno…

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day: 2 – 6 – 20 – 21 – 39

Extra Million Day: 1 – 10 – 12 – 25 – 45