Siamo quasi pronti a salutare anche oggi il Million Day. Alle ore 20:30 di questo caldissimo 1 agosto 2024, scopriremo i numeri vincenti, le cinquine fortunate del classico secondo concorso giornaliero dopo quello delle ore 13:00 sempre di oggi. Vincere un milione di euro non sarebbe affatto male, di conseguenza perchè non tentare la fortuna? Vi “basta” solamente scegliere cinque numeri e qualora foste indecisi o titubanti, proviamo a consigliarvi i nostri numeri fortunati.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 13.00 dell'1 agosto 2024

Ovviamente non sono dettati da maghi, cartomanti o santoni, ma sono semplicemente scelti a caso in quanto il più delle volte, non servono sistemi per vincere ma soltanto la pura fortuna. Come sempre vi segnaliamo due cinquine, a cominciare dalla prima, composta dal 2, dal 5, dall’11, dal 22 e dal 55. Per quanto riguarda invece gli altri cinque numeri fortunati, ci sentiamo di consigliarvi il 4, l’8, il 21, il 33 e il 50. A questo punto vi lasciamo alle giocate poi attenzione all’estrazione delle ore 20:30 di oggi, 1 agosto 2024, del Million Day: avrete tempo fino alle 20:20 e buona fortuna.

Numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine dell’estrazione delle 20.30 del 31 luglio 2024

