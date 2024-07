Stanno quasi per arrivare le ore 20:30, un appuntamento immancabile per tutti coloro che seguono la seconda estrazione, quella serale, del Million Day. Ovviamente anche oggi, martedì 30 luglio 2024, non potevamo esimerci dal segnalarvi i numeri fortunati di questo amatissimo gioco, i classici “primi” cinque e poi gli extra Million Day.

Tentare la fortuna non nuoce si potrebbe dire, di conseguenza perchè non provare a giocarsi cinque numeri, tenendo conto che si può vincere un milione di euro? Sono quasi 300 coloro che in Italia si sono già portati a casa il malloppo, e se per caso voleste giocare ma non avete idea della serie di numeri su cui puntare, allora vi veniamo in aiuto. Come abbiamo già fatto altre volte in passato, ecco cinque numeri speriamo fortunati (ricordiamo, dall’1 al 55). Partiamo con il 10, il 21, il 32, il 38 e il 50. La seconda cinquina di numeri, gli Extra, vede invece il 2, il 5, il 23, il 45, e il 51. A questo punto non vi resta che andare a giocarli e attendere l’estrazione di oggi, martedì 30 luglio 2024, delle ore 20:30: buona fortuna.

LE CINQUINE FORTUNATE DEL 30 LUGLIO 2024 ALLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: