Avete vinto al Million Day delle ore 13:00? Se la risposta è purtroppo negativa allora avete una seconda opportunità, quella delle ore 20:30. Anche oggi, venerdì 6 dicembre 2024, ci sarà come da copione la seconda estrazione giornaliera del gioco, il secondo step per provare a vincere o perchè no, per vincere ulteriormente qualora alle ore 13:00 aveste azzeccato almeno due dei cinque numeri estratti (la vittoria numera).

Million Day, estrazione di oggi delle 13.00/ I numeri vincenti del 6 dicembre 2024

Se siete a corto di fantasia siamo pronti a darvi i nostri preziosi consigli su quali numeri del Million Day giocare, e abbiamo scelto precisamente una doppia cinquina di modo da avere due possibilità di vincita. Partiamo dalla prima per cui ci giochiamo la data odierna, quindi il 6, il 12, poi il 20 e il 24, aggiungendoci anche il 50 (ricordiamo che i numeri selezionati devono essere dall’1 al 50). Spazio quindi alla seconda stringa del Million Day speriamo fortunata, leggasi 10, 25, 27, 40 e 55. Se per caso queste due cinquine vi sono di gradimento allora non vi resta che recarvi nella ricevitoria più vicina e giocarvele, ma sbrigatevi perchè l’estrazione delle ore 20:30 sta per cominciare.

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine del 5 dicembre 2024 di oggi delle 20.30

MILLION DAY: LE COMBINAZIONI FORTUNATE DELLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –