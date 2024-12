La settimana prosegue e siamo arrivati già al giovedì: il prossimo weekend sarà molto importante in quanto domenica festeggeremo l’Immacolata Concezione, il giorno in cui si celebra il dogma del concepimento di Maria, che da Vergine rimase incinta del figlio di Dio. L’8 dicembre è anche il giorno in cui, da tradizione, nelle case italiane si fa l’albero e si addobba tutto a festa per prepararci insieme al Natale. In attesa di questo giorno magico per tutti noi, bimbi e non solo, possiamo continuare a sognare in grande come facciamo un po’ sempre. Ognuno ha sogni differenti ma l’ambizione di tutti è inevitabilmente quella di realizzarli. Per farlo possiamo iniziare a giocare al Million Day, il gioco che quotidianamente realizza i sogni degli italiani con vincite importanti, come accaduto il primo del mese in corso a Monte di Procida, in provincia di Napoli, quando ben due giocatori sono riusciti a centrare la vittoria massima con la medesima combinazione fortunata.

Million Day numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 dicembre alle ore 20.30

Un sogno che dunque non è impossibile da realizzare: il primo ingrediente per farlo è ovviamente la fortuna, che dovrà essere dalla nostra parte per riuscire a centrare la vittoria. La Dea Bendata sarà al nostro fianco in questa giornata? Lo scopriremo solamente tra poco. Prima, però, spieghiamo come funziona il gioco e come potranno gli italiani prendervi parte. Basterà compilare una schedina, online oppure in ricevitoria in maniera fisica: ogni giocata potrà contenere una giocata singola, dunque con una combinazione soltanto da cinque numeri – compresi tra 1 e il 55 – ma non solamente. Si può anche avanzare una giocata plurima, che contiene più combinazioni nella stessa schedina e infine una sistemistica, con appunto un sistema. Vediamo ora le cinquine vincenti delle ore 13.00.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 dicembre alle ore 13.00

