Torneranno anche oggi – mercoledì 11 dicembre 2024 – gli ormai consueti appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay che tra le ore 13 e le 20:30 saranno protagonisti (con due appuntamenti distinti tra loro che raddoppieranno le vostre possibilità di vincita) nelle sale estrattive Sisal con i loro numeri vincenti sempre associati a tantissimi ricchi premi che – ed ovviamente è la nostra sempre ferma speranza – potrebbero finire proprio nelle vostre tasche: gli occhi in particolare restano puntati su quel sempre ambitissimo milione, reale ed assoluto protagonista del Million Day (il cui nome, appunto, lo richiama in tutto e per tutto), che fino ad oggi ha fatto alcune ottime comparsate nel corso del mese di dicembre.

Soffermandoci proprio sui milioni assegnati fino ad oggi dal Million Day, vale la pena ricordare che nei soli primi 10 giorni di dicembre abbiamo avuto modo di vederne assegnati la bellezza di quattro differenti tra i quali l’ultimo solamente nel concorso delle 20:30 di ieri – ovvero martedì 10 dicembre 2024 -: complessivamente dal lancio del gioco di milioni ne sono stati assegnati addirittura 315 totali di cui 42 nell’arco degli ultimi 12 mesi; mentre a livello di cifre il sito lotto-italia.it riporta un totale assegnato (considerando tutte e quattro le categorie di vincita possibili nel solo gioco classico) di oltre 879 milioni di euro!

Se non vi ricordaste le regole del Million Day (oppure nel caso in cui siate nuovi a questi ricchi ambienti estrattivi), sappiate che l’unica cosa che dovrete fare sarà scegliere – entro e non oltre la cifra di 55 – cinque numeri da indicare nell’apposita schedina con un esiguo costo di appena 1 euro; fermo restando che potrete anche scegliere più cinquine (pagandole tutte 1 euro l’una, fino ad un massimo di 5 a scommessa) con la giocata plurima, scegliendo a piacere anche di partecipare all’estrazione Extra che si terrà immediatamente dopo quella principale.

