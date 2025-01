Esattamente alle 20:30 si terrà un nuovissimo concorso del Million Day che ci permetterà di scoprire l’ennesima cinquina vincente della settimana – nonché la seconda della giornata di oggi dopo la prima che è già stata sorteggiata alle 13 in punto – e che speriamo possa rendere nuovamente milionario qualcuno tra voi affezionati lettori: l’ultimo milione vinto in questo concorso – in particolare – risale solamente alla giornata di domenica 12 gennaio nel quale un giocatore è riuscito ad indovinare la cinquina vincente del Million Day durante il concorso delle ore 13:00; ma complessivamente dall’ormai lontano lancio del gioco – che risale addirittura al febbraio del 2018 – ne sono stati vinti la bellezza di 318 differenti da altrettanti (certamente fortunatissimi!) giocatori!

Oltre a questi – però – non possiamo neanche negare la fortuna che permea il concorso Extra del Million Day che per primo in questo 2025 ha incoronato un nuovo vincitore permettendogli di portarsi a casa la bellezza di 100mila euro esattamente il giorno 5 di gennaio: in totale dal lancio del gioco – avvenuto qualche anno più tardi rispetto alla versione classica, esattamente nel marzo del 2022 – ad accaparrarsi questo comunque ambitissimo bottino ci hanno pensato ben 57 differenti giocatori; e come se non bastasse tra un gioco e l’altro un altro ottimo pool da quasi 102mila vincitori sono rientrati nella seconda categoria di premi che valgono – in entrambi i casi – la comunque ottima cifra di mille euro!

Se non vi fosse ancora chiaro (o magari foste alle primissime armi con il Million Day) il premio da un milione di euro è solamente il più alto dei tanti che ci sono in palio, affiancato al bottino da 100mila euro che caratterizza la sua immancabile versione Extra: oltre ai mille che vi abbiamo appena citato e che corrispondono a 4 numeri indovinati in uno dei due sorteggi, potrete anche aggiudicarvene – in questo caso con 3 numerini centrati – 50 o 100 a seconda che si tratti del sorteggio classico o quello aggiuntivo; mentre nel peggiore dei casi ve ne spetteranno – sempre rispettivamente – almeno 2 o 4!

