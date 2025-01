Scorre veloce l’orologio ed è già quasi tempo della seconda estrazione del Million Day di oggi, domenica 12 gennaio 2025. Alle ore 20:30 andrà quindi in archivio anche la giocata odierna, con la speranza che qualche nuovo milionario faccia la sua comparsa nel BelPaese. Già, proprio così, perchè il Million Day, per chi non lo avesse mai sentito nominare prima “regala” un milione di euro al fortunato vincitore ma ovviamente non sarà facile.

Bisognerà infatti individuare cinque cifre dall’uno al numero 55, e chi lo fa si porta a casa un bel bottino. Si pensi che fino ad oggi in Italia sono stati ben 318 i fortunati vincitori, ben 318 milioni di euro fra cui l’ultimo registrato alla fine dell’anno scorso, il 22 dicembre 2024, e che avrà passato sicuramente il miglior Natale della sua vita. Il fortunato vincitore del Million Day ha giocato a Trieste, mentre tre giorni prima, il 19 dicembre scorso, era stata la volta di Teramo a festeggiare il milione di euro. In precedenza invece Vicenza aveva alzato le braccia al cielo quindi Rutigliano, in provincia di Bari, il 6 dicembre 2024. Che dire, perchè non provare ad imitare questi giocatori? Dovrete sbrigarvi però perchè l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day sta per cominciare.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: SCOPRI I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

