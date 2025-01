Siamo arrivati – o meglio quasi, visto che dovremo comunque attendere ancora qualche ore per incapparci – al 40esimo appuntamento annuale con il Million Day che negli ultimi 19 giorni (o 20 se vogliamo includere anche il primo di oggi) ci ha regalato due fantastici appuntamenti giornalieri con i suoi cinque numeri vincenti che in alcuni casi si sono tradotti in premi decisamente interessanti vinti da centinaia e centinaia di giocatori tra voi: d’altra parte, ad oggi in questi ultimi 39 concorsi del Million Day abbiamo visto uscire ‘solamente’ un bottino da un milione di euro e un altro da 100mila (ovvero i più alti in palio tra il concorso classico e quello Extra che sempre lo segue).

Million Day, numeri vincenti di oggi 20 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Ovviamente la nostra speranza è che questa rotta verrà invertita proprio in questo sorteggio del Million Day che esattamente alle ore 20:30 ci consegnerà una nuova coppia ci cinquine vincenti, ma se così non fosse (o se fosse, ma non a vostra beneficio) ci teniamo anche a ricordarvi che in ogni caso il concorso si ripeterà identico in tutte le prossime giornate dell’anno a partire – ovviamente – da domani ed arrivando fino al 31 dicembre; sempre e comunque conservando il doppio ed apprezzatissimo concorso giornaliero che vi permette di portarvi a casa due differenti premi senza quasi dover fare nessuno sforzo.

Million Day di oggi 19 gennaio 2025/ L’estrazione numeri vincenti delle ore 20:30

Soffermandoci su quell’appena scritto ‘quasi’ – infatti – ci teniamo anche a ricordarvi che l’unica (per così dire) difficoltà del Million Day consiste nello scegliere una combinazione di cinque numeri che dovrete inserire nelle vostre schedine: la buona notizia è che da quel punto di vista non avrete nessun limite e potrete selezionare qualsiasi cifra vi piaccia o abbia una qualche parvenza fortunata nella vostra vita; affidandovi anche potenzialmente al caso se non aveste voglia di sceglierle!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay:

Million Day, numeri vincenti oggi 19 gennaio 2025/ Estrazione ore 13, le cifre top e l’Extra