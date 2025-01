Tutti gli amanti del Million Day staranno fremendo in questi momenti, in attesa che sull’orologio scocchino le 13:00. Anche oggi, domenica 19 gennaio 2025, ci sarà la consueta doppia estrazione dei numeri fortunati, la prima all’ora di pranzo, e poi la seconda alle ore 20:30. E come di consueto vogliamo segnalarvi le nostre proposte, sperando che siano ovviamente vincenti.

Million Day di oggi 18 gennaio 2025/ L'estrazione dei numeri vincenti delle ore 20:30

Se avete dei numeri su cui fare affidamento e che pensiate vi possano portare fortuna al Million Day, giocateli, ma qualora foste un po’ indecisi e aveste la “mente annebbiata”, allora potreste giocarvi i nostri consigli. Vi segnaliamo una doppia stringa di cinque numeri, e cominciamo con il 2, poi il 10, quindi il 21, il 33 e infine il 50. Se voleste giocarvi due cinquine, allora potreste puntare sul numero 5, il 9, il 15, il 40 e infine il 44. Ricordiamo che con questo gioco il massimo malloppo si ottiene centrando tutti i cinque numeri, ma potrete vincere anche individuandone di meno, di conseguenza perchè non provarci?

Million Day, numeri vincenti di oggi 18 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: –

Extra MillionDay: –