Dopo un primissimo appuntamento alle ore 13:00 con la prima estrazione di oggi – ovviamente lunedì 9 dicembre 2024 – dei numeri vincenti del Million Day e del sempre abbinato Extra MillionDay, la Dea Bendata torna (o, almeno, lo speriamo!) a colpire con un secondo sorteggio che esattamente alle ore 20:30 potrebbe ‘incoronare’ qualche nuovissimi milionario: in questo ultimo mese dell’anno caratterizzato dall’arrivo del Natale sono già stati ben tre i vincitori dell’ambitissimo bottino che caratterizza il Million Day, con ben due vincitori nella prima estrazione del mese e il terzo solamente lo scorso venerdì; tutti e tre – peraltro – nel sorteggio serale che in diverse occasioni si è dimostrato essere il più fortunato tra i due!

Ipotizzando che magari siate finiti qui per caso o per curiosità e vogliate provare ad essere i prossimi fortunati vincitori del Million Day, potrebbe rilevarsi necessaria una piccola digressione per recuperare tutte le semplicissime ed accessibilissime regole di questo sempre partecipatissimo concorso: la prima cosa da sapere è che per partecipare dovrete scegliere innanzitutto 5 numeri che siano tutti compresi tra l’uno e il cinquantacinque – magari prendendo i vostri preferiti, qualche compleanno significativo o qualsiasi altra cifra possa significare qualcosa di particolare per voi – che dovrete poi indicare nell’apposita schedina al costo di appena un solo euro!

Fatto questo parteciperete di diritto al Million Day, ma al contempo scegliendo di raddoppiare la scommessa la vostra cinquina sarà valida anche per il sorteggio Extra che si baserà sui soli 50 numeri ‘avanzati’ dal primo sorteggio; mentre a tutti voi che preferite scegliere dei numeri statisticamente significativi diciamo che allo stato attuale i cinque numeri 35-17-48-53-42 sono i meno fortunati a livello generale, così come il 54, il 25, il 17, il 9 e il 7 si piazzano dall’altra parte della classifica con numerose presenze consecutive (con una cadenza di quasi un concorso ogni 6) nell’ultimo anno.

