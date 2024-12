Sarà un’altra domenica fortunata per il Million Day? È passata esattamente una settimana dall’incredibile vincita di un milione di euro ottenuta con i numeri vincenti dell’estrazione serale, facendo salire a quota 314 le vincite milionarie da quando questo gioco è stato lanciato. Tra poco arriverà il momento di scoprire se avete vinto, anche per quanto riguarda l’opzione di gioco Extra MillionDay.

Numeri vincenti estrazione Million Day del 6 dicembre 2024/ Le cinquine di oggi delle 20.30

Ci sono modi diversi per scoprire se questa è la vostra giornata fortunata, ad esempio potete affidarvi al sito ufficiale del gioco, ma è disponibile per i giocatori anche l’applicazione My Lotteries. In entrambi i casi potete usufruire di sezioni ad hoc per la verifica dell’esito della schedina. Infatti, è sufficiente inserire il numero seriale della giocata o, in alternativa, inquadrare il qrcode dello scontrino col tablet o un altro dispositivo come il cellulare.

Million Day, estrazione di oggi delle 13.00/ I numeri vincenti del 6 dicembre 2024

Ora che sapete come scoprire se avete vinto, è importante apprendere quali sono i possibili premi e le eventuali vincite. Partiamo da una premessa doverosa: l’importo dei premi è variabile ed è legato chiaramente ai numeri indovinati e giocati. Facendo riferimento a una giocata di un euro, la più semplice cioè quella singola, allora avete la possibilità di vincere un milione di euro, altrimenti dovete ripiegare sui premi minori.

Ad esempio, con il 4 si ottengono mille euro, col 3 si ottengono 50 euro, invece col 2 si vincono altrettanti euri. Cosa cambia con Extra MillionDay? In questo caso si possono vincere 100mila euro centrando tutta la cinquina fortunata, mentre con il 4 il premio resta sempre di mille euro, con il 3 sale a 100 euro e col 2 ammonta a 4 euro. Non ci resta allora che augurarvi buona fortuna!

Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine del 5 dicembre 2024 di oggi delle 20.30

MILLION DAY: LE COMBINAZIONI FORTUNATE DELLE 20.30

