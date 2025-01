Tra non moltissimo potremo finalmente scoprire la seconda cinquina vincente di oggi del Million Day che ci permetterà di conoscere anche tutti i premi che sono stati vinti dai fortunatissimi giocatori che hanno centrato parte di quella stessa cinquina: dopo una lunghissima attesa che si protrae ormai dal 22 di dicembre, la speranza è che oggi finalmente farà la sua sempre attesissima ricomparsa quel premio da 1 milione di euro che rende il Million Day così tanto apprezzato e partecipato, ma ovviamente l’importante è non vi fissiate esclusivamente su quello rischiando di non notare che grazie alla vostra scommessa siete riusciti ad aggiudicarvi uno dei tantissimi altri interessanti bottini che la Dea Bendata potrebbe avervi riservato!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 9 gennaio 2025/ Ecco le cinquine delle ore 13:00

Anche oggi, come abbiamo già fatto tantissime altre volte, vi ricordiamo che per tentare la fortuna con il Million Day avrete a disposizione diversi modi: il primo – quello ‘classico‘ – prevede che voi vi limitiate ad indicare una sola cinquina sulla vostra schedina pagando un misero (ed ormai insufficiente anche per l’acquisto di un semplicissimo caffè al bar) euro; mentre la seconda gettonatissima modalità vi permetterà di scegliere un massimo di 10 cinquine differenti tra loro – anche per un solo numero l’una dall’altra – da indicare nella medesima schedina: in questo caso non avrete alcun bonus particolare – ed infatti le pagherete tutte singolarmente 1 euro – se non la comodità di non dover piazzare una per una tutte le scommesse.

Million Day, numeri vincenti di oggi 8 gennaio 2025/ Tutto sull'estrazione delle ore 20:30

Infine, nel Million Day esistono anche i classici sistemi che potete trovare in tutti i giochi simili e in questo caso la vostra puntata potrà includere dai 6 ai 9 numeri totali e dovrete anche scegliere anche se optare per il sistema integrale o quello ridotto: nel primo caso verranno elaborate tutte le possibili cinquine (da 6 a 126 in base ai numeri indicai) e nel secondo una minima parte (da 2 con 6 numeri, fino a 10 con nove); ma anche in questo caso dovrete comunque pagare tutte le singole puntate.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay:

Million Day, numeri vincenti di oggi 8 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00