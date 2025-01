Torniamo anche oggi – come d’altronde in ogni altro giorno dell’anno, senza nessun tipo di eccezione – a parlarvi dell’ormai imminente concorso del Million Day (ed ovviamente anche della sua versione Extra) che tra un’oretta ci guiderà verso un nuovissimo sorteggio dei primi cinque numeri vincenti della giornata: l’appuntamento a cui ci riferiamo – ovviamente – è quello delle ore 13:00, mentre nell’arco della serata poco prima di poter dichiarare definitivamente chiusa questa ottava giornata dell’anno il Million Day e il suo amico ‘Extra’ torneranno e ci renderanno partecipi di un altro – sempre ricchissimo – sorteggio che si terrà alle 20:30; ma a quest’ultimo dedicheremo un altro articolo che verrà pubblicato (esattamente come questo) solamente a due passi dall’effettivo momento in cui dovremo riunirci per conoscere la cinquina serale!

Visto che il tempo stringe e il concorso sta per tenersi, vi ricordiamo che nel caso in cui vogliate tentare la sorte con il Million Day – se non l’aveste già fatto – dovrete innanzitutto piazzare la vostra personalissima (e speriamo pure vincente!) scommessa: la finestra per farlo e partecipare all’estrazione delle 13 si chiuderà esattamente dieci minuti prima e potrete piazzare entro quel momento tutte le scommesse che vorrete senza limiti di alcun tipo; tutte – ovviamente – partendo dalla scelta di 5 numeri che per voi potrebbero essere i protagonisti dell’estrazione, al costo di un solo euro!

Se optaste per una singola cinquina scommessa per l’estrazione del Million Day, allora avrete partecipato in automatico a quella che si chiama ‘giocata singola‘, ma se in mente aveste due, tre o più combinazioni allora potrete anche optare per quella chiamata ‘giocata plurima‘: in questo caso nella vostra schedina compariranno diverse cinquine ed ognuna di loro potrebbe riservarvi uno dei tantissimi premi in palio, tra i quali il sempre ricercatissimo milione che dà il nome a questo gioco!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

