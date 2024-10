Il secondo concorso del Million Day – ed ovviamente di conseguenza anche il suo amico, l’Extra MillionDay – è prontissimo a partire mettendo in palio tutti quei premi che voi carissimi giocatori non perdete mai occasione per cercare di acciuffare: la prima tornata di numeri vincenti odierni è già stata protagonista delle sale estrattive Sisal alle ore 13 spaccate, mentre il concorso di cui vi parliamo tra queste righe è (ovviamente!) quello che ci attende alle ore 20:30 e che funzionerà un po’ da ‘chiudi fila’ per gli appuntamenti con la Dea Bendata; ma se vi foste dimenticati di piazzare la vostra scommessa non disperatevi perché domani tutti e due gli appuntamenti milionari si ripeteranno in modo assolutamente identico, peraltro accompagnati anche dal trittico lottifero (ovvero Lotto, 10eLotto e Superenalotto) e dall’immancabile Eurojackpot!

Insomma, tanti appuntamenti con la fortuna vi e ci attendono domani, ma per ora rimaniamo nel tema del Million Day odierno per dirvi che se non aveste ancora piazzato la vostra scommessa avrete tempo per farlo al massimo fino alle 20 (mezzora prima dell’estrazione): tutto ciò che vi servirà è un singolo euro per pagare la scommessa, accompagnato ai vostri 5 numeri preferiti che dovrete barrare sull’apposita schedina; ma nel caso foste indecisi perché sono 10 – oppure 15 o anche di più – i numeri che vi piacciono sappiate che esiste anche una modalità di gioco rinominata ‘multipla‘ che vi permetterà (appunto) di indicare su di una singola schedina più cinquine, ovviamente moltiplicando di conseguenza la vostra puntata; senza dimenticare neppure la giocata ‘sistemica’ riservata agli esperti che elabora tutte le possibili cinquine associate ad un pool di 6, 7, 8 o 9 numeri che voi indicherete sulla schedina, ma sappiate che costa leggermente di più (in base a quanti sono i vostri numeri) e vi permetterà di vincere – con maggiore facilità – premi leggermente minori!

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DELLE 20:30 DI OGGI, LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2024

Million Day: –

Extra MillionDay: –