Sono migliaia in tutta Italia le persone che quotidianamente scelgono di partecipare a vari giochi Sisal come il Lotto, il Superenalotto, l’Eurojackpot o ancora quello fortunato e molto semplice del Million Day, uno dei giochi preferiti dagli italiani per via del fatto che non vada mai in vacanza – mai un giorno di pausa, neppure a Natale o Pasqua – o ancora perché offre due estrazioni al giorno, una alle 13.00 e una in serata alle 20.30. Sono tanti, dunque, gli aspetti positivi del concorso del Million Day ma quello che più è apprezzato e amato dai giocatori è senza dubbio il fatto che metta in palio dei premi importantissimi che arrivano fino a un milione di euro. Per partecipare le regole sono molto semplici e come ripetiamo spesso, anche molto facili da memorizzare: ai giocatori basterà scegliere cinque numeri e puntare su questi un euro in modo tale da poter portare a casa, nel migliore dei casi, la somma da un milione di euro, come accaduto solo pochi giorni fa.

Spesso, infatti, il Million Day regala la vittoria da un milione di euro, che è quella massima e più sognata da tutti i partecipanti al concorso. Chi partecipa al gioco molto probabilmente ha un sogno: potrà essere quello di girare il mondo, di aprire un ristorante o un’altra attività, di comprare l’auto dei propri desideri, di acquistare una bella casa al mare o ancora di fare un regalo a una persona speciale. Ognuno ha i propri sogni e indipendentemente da quali siano quelli di ciascuno, è importante sapere che nessun sogno è talmente impossibile da non essere realizzato. Ora che abbiamo detto questo, andiamo a scoprire i numeri vincenti di oggi, alle ore 20.30.

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

Million Day: –

Extra Million Day: –