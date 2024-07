Siamo pronti, anzi prontissimi per il Million Day. Come ogni giorno anche oggi, venerdì 26 luglio 2024, ritorna l’estrazione con i numeri vincenti, le cinquine fortunate che possono regalare fino ad un milione di euro, un bel bottino. Si comincia come sempre dopo l’ora di pranzo, a partire dalle ore 13:00, con la prima estrazione che garantirà giocate fino a dieci minuti prima circa.

Dopo di che, spazio all’estrazione serale delle ore 20:30 e quindi appuntamento al Million Day a domani. Come facciamo spesso e volentieri, in attesa delle prime due cinquine di oggi, andiamo a vedere quali sono stati i numeri estratti ieri, 25 luglio, a cominciare dall’ultima estrazione, quella delle ore 20:30, quando sono usciti il 9, il 10, il 16, il 48 e il 53. Gli extra Million Day sono invece stati l’1, il 3, il 17, il 27 e il 49. Alle ore 13:00 la prima cinquina del Million Day ha dato i numeri 5, 18, 53, 54 e 55, mentre gli extra sono stati il 3, il 14, il 25, il 26 e infine il 44. Ricordiamo che chi indovina i cinque numeri fortunati dell’estrazione Million Day vince un milione di euro e l’ultima vittoria si è verificata soltanto pochi giorni fa, lo scorso 21 luglio alle ore 13:00: buona fortuna a voi e speriamo possiate replicarne il successo.

I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –