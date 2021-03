Ethan Caspani, fidanzato Muriel/ Ragazzo trasgender: “vive la sua vita da uomo”

La YouTuber Muriel Elisa De Gennaro, conosciuta semplicemente come Muriel, è da sempre vicina alla comunità LGBTQ, ancora prima di scoprire di essere pansessuale: “La pansessualità è un orientamento sessuale che a volte si incontra con la bisessualità, è semplicemente l’attrazione verso ogni tipo di persona, a prescindere dal loro genere”, ha spiegato a FanPage. Nel 2016 Muriel presentò ai suoi fan la sua ragazza Viviana, ma la loro storia è finita dopo qualche tempo. Da due anni e mezzo è fidanzata con Ethan Caspani, un ragazzo transgender. Grazie al suo rapporto con Ethan, Muriel ha iniziato a usare i social per sostenere la comunità LGBTQ. “Sono fidanzata da due anni con il mio ragazzo Ethan, stiamo molto bene insieme, abbiamo preso anche un cagnolino, quindi è come se fossimo una famiglia. Il mio ragazzo è un ragazzo transgender, lui è nato femmina ma non si sentiva tale e quindi adesso è il mio ragazzo, è Ethan, vive la sua vita da uomo perché è quello che è”, ha spiegato a FanPage.

Ethan Caspani: il ragazzo trasgender di Muriel

A inizio febbraio Ethan è stato operato di mastectomia: “Mi ricordo che quella notte, per via dell’ansia, avevo dormito pochissimo. Verso le 6.30 del mattino l’ho accompagnato all’entrata dell’ospedale, ho cercato di salutarlo con calma per non trasmettergli la mia agitazione, ma dentro stavo morendo”, ha confessato Muriel su Instagram, che causa Covid non ha potuto aspettare in ospedale. Nei giorni scorsi, sempre sui social, Muriel ha aggiornato i suoi numerosi follower sulle condizioni di salute del fidanzato: “Si sta riprendendo, è più autonomo nell’azioni quotidiane, prova meno dolore/fastidio e la zona operata è sempre più sgonfia”. A inizio anno Ethan Caspani ha ricevuto i suoi nuovi documenti: “Dopo tante tribolazioni, finalmente sono Ethan anche per lo stato!”, ha annunciato sui social mostrando la nuova carta di identità.

