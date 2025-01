Suo marito Ettore Boschi è mancato ormai da diversi anni, ma Giovanna Ralli continua a sentirne la mancanza. D’altronde ha condiviso oltre quarant’anni con la sua dolce metà, con cui pare scattò un vero e proprio colpo di fulmine quando si incontrarono la prima volta. Dal loro primo incontro, infatti, l’attrice e l’avvocato non si separarono più. Hanno vissuto una relazione intensa e appagante, poi Ettore Boschi è venuto a mancare e la vita di Giovanna Ralli si è spezzata a metà.

Come ha raccontato la stessa attrice in diverse interviste televisive, non è stato affatto facile ricominciare dopo la morte del compagno. La Ralli, tanto per cominciare, cercò di staccare col passato, abbandonando la casa dei sogni che condivideva col marito per alleviare la depressione profonda che l’aveva colpita.

Giovanna Ralli, la nostalgia del marito Ettore Boschi si fa sentire: “Dopo la sua morte non uscivo più”

Ancora oggi Giovanna Ralli sente moltissimo la mancanza di suo marito, venuto a mancare per l’esattezza dopo trentotto anni di matrimonio. “Sono stati anni di amore, complicità e tenerezza, soprattutto nell’ultimo periodo”, spiega l’attrice. “Sento la sua mancanza, i primi due anni dopo la sua morte non sono mai uscita di casa”, ammette ancora Giovanna Ralli.

L’iconica attrice romana sottolinea che il periodo in cui si è ritrovata senza il suo punto di riferimento, è stato il più duro. “Se non era per una mia cara amica forse non avrei ricominciato a vivere. È stata un grande amore. Ciao Ettore, ciao amore mio. Sei sempre con me”, il pensiero di Giovanna rivolto all’indimenticabile compagno di una vita. Oggi il tempo non cancella il dolore, lo rende forse più accettabile e gestibile. I ricordi sono l’unica cosa a cui appigliarsi.