Chi è Giovanna Ralli, icona della recitazione romana e del cinema nostrano

Icona del cinema italiano e della romanità, Giovanna Ralli, ha compiuto da poco novant’anni e se riavvolge il nastro della carriera e della sua vita privata non può far altro che emozionarsi. Nel 2015, all’età di ottant’anni, aveva annunciato il ritiro dalle scene per poi tornare in carreggiata nel 2022 con una parte nel film Marcel! di Jasmine Trinca. A ottantotto anni, l’attrice romano ha ricevuto il suo secondo David di Donatello in carriera, impreziosendo un percorso che la dice lunga sulle sue qualità di attrice.

Ettore Boschi, chi è il marito morto di Giovanna Ralli/ "Non avrei ricominciato a vivere se..."

Un premio che Giovanna Ralli ha dedicato alla sua amata famiglia, sempre molto numerosa nonostante l’assenza di figli. Una scelta maturata strada facendo per l’attrice, che in una intervista spiegò il motivo della mancata maternità. “Mi sono sposata tardi, avevo quarantadue anni e poi avrei dovuto fare delle cure che non ho fatto”, spiega.

Genitori Giovanna Ralli, ricordo dell'attrice: "Papà uomo dolce, mamma di più"/ "Quando iniziai a lavorare.."

Giovanna Ralli, una vita dedicata alla carriera e all’amore per la famiglia numerosa: perché non ha avuto figli?

“Io e mio marito (Ettore Boschi, ndr) ci siamo adottati, ma ho tanti nipoti, una famiglia numerosa”, ha detto senza mostrare rimpianti l’attrice. Giovanna Ralli ha avuto il suo gran da fare durante la sua carriera e forse non avrebbe avuto tempo e modo di dedicarsi ai figli. Ad ogni modo è riuscita a godersi i nipoti, figli di sua sorella Maria.

Giovanna ha uno splendido rapporti con loro, che non mancano mai di far sentire la propria vicinanza e il proprio amore. “Siamo tutti per te, per dirti quanto sei importante, brava, generosa”, le parole amorevoli spese dalla sorella in collegamento durante un’ospitata di Giovanna Ralli in tv. “Non vedo l’ora di venire a casa e telefonarvi”, aveva risposta l’iconica attrice romana.