Ettore e Rosaria sono i genitori di Bianca Guaccero, attrice, modella e showgirl che sarà ospite nella trasmissione di Storie di Donne al Bivio, programma in diretta Rai che andrà in scena sabato 28 Dicembre 2024. Nel corso della sua vita Bianca ha avuto tante difficoltà, ma ha sempre avuto un legame speciale con i genitori, andiamo a vedere chi sono.

Ettore e Rosaria sono due persone che vivono a Bitonto e che hanno un profondo legame con la figlia, da sempre molto legata alle sue radici. Anche durante queste festività natalizie la nuova coppia composta da Bianca e Giovanni hanno passato il Natale con la famiglia a Bitonto e ciò testimonia quanto Bianca sia cosi legata a loro.

Non si conosce molto riguardo la loro vita privata e riguardo cosa fanno nella vita, c’è sempre stato molto riserbo ma quel che tutti sanno è che i due sono i primi fan di Bianca e proprio la madre iscrisse la figlia a concorsi di Bellezza quando era giovanissima. Riguardo Bianca la donna diceva tempo fa: “Io ho desiderato tanto Bianca, era la mia bambina. Quando è arrivata è stata una gioia immensa”.

Bianca Guaccero e il forte legame con i genitori

Abbiamo visto delle clip con i genitori che parlavano a Bianca durante Ballando con le Stelle e soprattutto la madre si è sempre detta molto contenta di questa loro storia: “Mia figlia è sempre stata molto sensibile, sono davvero fiera della donna che è diventata. E sono contenta che ha partecipato a Ballando con le Stelle”.

Nel corso di una recente intervista la donna ha raccontato anche del legame tra i due neo fidanzati a Ballando con le Stelle e ha confidato che le piace molto Giovanni Pernice: “Lui è venuto a conoscere me e mio marito in Puglia e mi piace molto come persona”. Rosaria ha raccontato dei due confessando che anche prima della loro storia aveva intuito che c’era qualcosa tra loro, la donna ha svelato: “Vorrei che Giovanni diventasse mio genero”.

Bianca è molto legata alla famiglia, ha lasciato presto Bitonto per lavoro ma loro rappresentano la sua casa. La donna qualche anno fa postò in occasione del compleanno del padre un bellissimo scatto e un messaggio: “In questa immagine siamo noi, durante le nostre vacanze. Oggi posso dirti che non avrei mai voluto un padre diverso da te. Buon compleanno”, l’ennesimo post che testimonia il grande legame con la famiglia.