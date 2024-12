Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In nella puntata andata in onda ieri, domenica 22 dicembre 2024, su Rai Uno. I due hanno parlato dell’esperienza che hanno vissuto a Ballando con le Stelle, dove si sono aggiudicati la vittoria. Nella trasmissione condotta da Milly Carlucci tante sono state le emozioni che hanno provato, non solo per i risultati che sono riusciti ad ottenere ma perché si sono innamorati.

Bianca Guaccero: “Giovanni Pernice? All’inizio lo allontanavo”/ “Il racconto sugli attacchi di panico…”

La coppia ha svelato come è nata la loro storia d’amore a Ballando con le Stelle. Bianca Guaccero ha ammesso che Giovanni Pernice già le piaceva però lo allontanava perché lei è contorta. Però dopo aver trascorso insieme qualche giorno hanno iniziato a ridere e a condividere delle cose, con ironia ha anche detto che ha trovato lui che era peggio di lei. Il ballerino ha invece detto che hanno vissuto la stessa storia.

Milly Carlucci piange alla Finale di Ballando con le stelle 2024/ "Ho realizzato il mio sogno"

Giovanni Pernice torna in Italia per Bianca Guaccero, si sposeranno? La rivelazione a Domenica In

Per Bianca Guaccero il percorso vissuto a Ballando con le Stelle ha rappresentato anche una rinascita. A Mara Venier ha detto che nel programma ha trovato il coraggio di parlare di un momento buio, delle sofferenze per gli attacchi di panico e per la separazione. A detta sua la trasmissione le ha permesso di riconoscere le sue fragilità e trasformarle in forza. Dopo Ballando è pronta a vivere un’altra esperienza in Rai, dopo quasi vent’anni tornerà al Festival di Sanremo. Durante il Tg1 delle ore 20 ha infatti confermato che era molto felice quando Carlo Conti l’ha chiamata e ha accettato subito la sua proposta, al momento però non ha rivelato quale sarà il suo ruolo.

Perchè Bianca Guaccero è vincitore di Ballando con le Stelle 2024/ Bufera Pellegrini-Nargi:"Tutto sbagliato"

Ballando con le Stelle le ha fatto trovare anche l’amore, al momento i due vivono la loro relazione a distanza ma non resteranno a lungo lontani. Giovanni Pernice ha fatto sapere che vive in Inghilterra ma sta già organizzando tutto per trasferirsi a Roma. Anche se la loro storia d’amore è nata da poche settimane sognano già il matrimonio? Entrambi durante l’ospitata hanno ironizzato sulle nozze dicendo che devono capire se farlo in Sicilia o in Puglia. Bianca Guaccero ha poi concluso dicendo: “Questa vittoria vale tre volte tanto. Ho trovato la forza di raccontarmi, un compagno straordinario e un nuovo inizio”.