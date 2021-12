Eugenio Bennato, chi è l’artista napoletano/ Dalla laurea in fisica alla NCCP

Eugenio Bennato e la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Eugenio Bennato, nato a Napoli nel 1948, è il fratello minore di Edoardo. Anche lui cantautore e musicista, nel 1966 è stato tra i fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare o NCCP. Nel lancio della Compagnia ebbe un ruolo anche Eduardo De Filippo. Bennato ricorda un aneddoto. Nel lancio del gruppo ebbe un ruolo anche Eduardo De Filippo: “Venne a sentirci nel ’72 al Teatro Esse di via Martucci, a Napoli. Dopo il concerto, nei camerini, senza esibirsi in elogi o frasi fatte ci disse: “Quando c’è il popolo dietro non si può sbagliare”. Dopodiché ci portò nel suo teatro, il San Ferdinando, per presentarci al suo pubblico… È stata incredibile la capacità di quell’uomo, che era già una leggenda, di incuriosirsi e andare a vedere quello che facevano dei ragazzi della sua città”, ha raccontato Bennato a Il Fatto quotidiano

Eugenio ed Edoardo Bennato/ “Abbiamo un rapporto artistico perfetto”

Eugenio Bennato: dalla laurea in fisica ai grandi successi

Dopo la Laura in Fisica, Eugenio Bennato si è dedicata esclusivamente alla musica: “Ho scelto fisica perché è una scienza che permette di viaggiare e di viaggiare con i libri, perché la fisica non è solo nozionismo ma necessita la comprensione dei meccanismi… La conoscenza della fisica e della matematica cambia il modo di vedere le cose, io lo avvertivo mentre studiavo e quindi andavo avanti in questa ricerca, la musica va in una direzione per alcuni versi parallela per altri divergente”, ha spiegato a Russia Privet. Nel 1999 Eugenio Bennato ha vinto il Nastro d’argento per la colonna sonora del film “La stanza dello scirocco” di Maurizio Sciarra. I suoi brani più noti sono “Sole sole” del 1986 e “Le città di mare” del 1989, cantata in coppia con il fratello Edoardo. Nel 2020 ha pubblicato il suo ultimo album, con Le voci del Sud, dal titolo “Qualcuno sulla Terra”.

LEGGI ANCHE:

Pietra Montecorvino, ex compagna Eugenio Bennato/ Figli Fulvio e Carola. Poi EugeniaMaria Ermachkova, ballerina russa/ "Alla danza devo tutto", in coppia con Memo Remigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA