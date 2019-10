Eugenio Campagna, Over uomini/ “Scomparire” di Giovanni Truppi e l’anoressia (X Factor 2019)

Eugenio Campagna, noto come Comete, si presenta a questa nuova puntata di X Factor 2019 con il brano “Scomparire” di Giovanni Truppi per gli Over un brano che riflette sull’anoressia. L’artista originario di Roma è conosciuto anche con il nome d’arte di Comete, scelto per riferirsi ad una stella cadente. Col passare delle settimane, l’artista sta acquisendo una nuova sicurezza e porta avanti il sogno di poter vincere la competizione, o quantomeno di proseguire per più tempo possibile. Fin dalle Audition, Eugenio ha messo in mostra uno stile musicale personale e qualità generali davvero molto interessanti. La sua esibizione in Yellow dei Coldplay ha convinto i quattro giudici, così come è piaciuto molto il suo inedito Giovo. Ai Bootcamp, Campagna è riuscito a confermarsi grazie alla sua performance intrigante nel brano Ex e Xanax, scritto e interpretato da Samuele Bersani. Quindi, è giunto il momento delle Home Visit con Futura di Lucio Dalla.

Eugenio Campagna, Over: Mara Maionchi pronta a “svezzarlo”

Eugenio Campagna è stato quindi affidato alla produttrice discografica Mara Maionchi, che ha potuto accoglierlo nella squadra degli Over di X Factor 13. Il 28enne romano ha dovuto sostenere una lunga gavetta prima di poter finalmente vedere la luce a livello nazionale e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Tra cantine e box auto, il ragazzo si è fatto notare da un ottimo volume di pubblico in occasione di un concerto di Fabrizio Moro, da lui affiancato in tale circostanza. Il suo singolo All You Can Eat, realizzato nel 2016, ha riscosso un certo successo. Durante il primo Live, Campagna ha interpretato il brano di Aiello Arsenico ed è passato al turno seguente senza dover effettuare alcun ballottaggio.

Eugenio Campagna non nasconde il proprio intento di continuare a lavorare duramente a X Factor 2019 e ha elogiato l’esperienza, la grinta, il carattere e il carisma della sua leader Mara Maionchi. Ha ricordato il primo brano scritto al liceo e ha sottolineato il suo desiderio di capirsi e scrivere sempre meglio. In occasione della seconda serata dei Live, il 28enne romano si esibirà in Scomparire di Giovanni Truppi, un brano incentrato sull’anoressia che già lascia presagire numerosi spunti di interesse. Oggi Eugenio Campagna conta oltre 48 mila follower su Instagram e vuole farsi conoscere sempre più dal grande pubblico. Per rivedere le sue performance, è possibile collegarsi al sito di X Factor o dare un’occhiata alle sue esibizioni più interessanti sulla pagina YouTube ufficiale del programma, come ad esempio En e Xanax di Samuele Bersani.

L’interpretazione con En e Xanax





© RIPRODUZIONE RISERVATA