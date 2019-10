Comete Eugenio Campagna, Over/ “Penso di saper scrivere come Samuele Bersani” (X Factor)

Eugenio Campagna, in arte Comete, pronto per il debutto al Live di X Factor 2019, in programma questa sera 24 ottobre. Il 28enne di Roma è nella squadra “Over” di Mara Maionchi, che punta fortemente sulle sue qualità canore ma anche sulla sua scrittura, definita ottima dalla giudice. Comete – nome d’arte legato all’idea di una stella cadente che crea uno spettacolo incredibile – ha stupito tutti alle Audition con il suo inedito Glovo, ripetendosi ai Bootcamp con la bellissima En e Xanax di Samuele Bersani. Canzoni molto intime e profonde, due scommesse coraggiose ma non come quella fatta agli Home Visit: a Berlino Eugenio Campagna si è cimentato in Futura di Lucio Dalla, un brano difficile da interpretare e che ha fatto la storia, come ammesso dalla stessa Mara Maionchi. Una scelta vincente, visto che la coach lo ha portato con sé ai Live: questa sera il 28enne interpreterà Arsenico di Aiello e c’è grande attesa per la sua performance…

CHI E’ COMETE, EUGENIO CAMPAGNA A X FACTOR 2019

Dopo aver frequentato l’Università di Filosofia, Eugenio Campagna si è dedicato anima e corpo alla musica: il suo obiettivo è quello di esorcizzare il dolore attraverso un bellissimo show, come recita la sua bio in X Factor, ed ha iniziato a scrivere testi fin da giovanissimo. Brani legati alle verità della sua vita, tanto da arrivare ad odiare le canzoni d’amore finte e la musica modaiola. Il suo punto di riferimento è il real pop, mentre il sogno è quello di avvicinarsi all’unicità artistica del grande Lucio Battisti. Nella sua playlist però troviamo anche artisti del calibro di Cesare Creminini, Calcutta e Salmo. Mara Maionchi lo ha definito pronto per i Live di X Factor 2019, toccherà a Comete convincere la giuria e il pubblico. E dovrà fare i conti con la sua personalità contraddittoria, come lui stesso ammette: «Per me è necessario trovare una comfort zone in cui non c’è nulla di comfort».

COMETE: “QUESTO LAVORO NON E’ SOLO ARTE…”

«Non potrei chiedere di meglio, a volte mi perdo nell’arte ma questo lavoro non è soltanto arte: mi aspetto di lavorare duramente per migliorare e per arrivare al grande pubblico. Mara in questo mi può dare una mano enorme vista la sua esperienza, la sua grinta, il suo carattere e il suo carisma», racconta Eugenio Campagna ai microfoni di Sky, parlando anche dei suoi primissimi passi nel mondo della musica: «Durante le ore di italiano, l’unica materia in cui io sia andato bene a scuola: la prima canzone l’ho scritta nei primissimi anni del Liceo. Da lì è sempre stato un crescendo, cercando di comunicare quello che avevo da dire». E rivela su se stesso: «La parte di me che preferisco coincide con quella parte che poi odio: il fatto di avere una sensibilità che mi permette di scrivere delle cose vere. Il fatto di essere così emotivo però a volte mi ha buttato giù: cerco un equilibrio continuo per rendere produttiva questa mia sensibilità».





