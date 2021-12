Eugenio ed Edoardo Bennato/ “Abbiamo un rapporto artistico perfetto”

Eugenio e Edoardo Bennato: “Non ci pestiamo mai a vicenda i piedi”

Eugenio Bennato è il fratello minore di Edoardo, nati a Napoli rispettivamente nel 1948 e nel 1946. C’è anche un terzo fratello musicista, Giorgio, nato nel 1949. Nel corso delle rispettive carriere i due fratelli hanno spesso lavorato insieme: nel 1989 hanno inciso insieme brano “Le città di mare”. Nel 2003 hanno realizzato la colonna sonora del cartone animato “Totò Sapore e la magica storia della pizza”. Durante il primo lockdown dello scorso anno i due fratelli Bennato hanno inciso il singolo solidale “La realtà non può essere questa”, i cui proventi sono stati devoluti all’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli. “Abbiamo un rapporto artistico perfetto, perché non ci pestiamo mai a vicenda i piedi. Più in generale, c’è enorme e sincero affetto fra di noi”, ha detto anni fa Eugenio Bennato parlando del rapporto con il fratello Edoardo su Distopic.

Edoardo Bennato: “Eugenio è il mio consigliere”

A novembre dello scorso anno Edoardo Bennato ha pubblicato il disco “Non c’è”, in cui è incluso l’ultimo brano scritto e interpretato con il fratello Eugenio. “Il testo de La realtà non può essere questa l’ha scritto lui. È una ballata acustica chitarra e armonica in stile dylaniano. Un po’ come L’Isola che non c’è parla di speranza e tra le righe traspare una dose di fatalismo. Siccome è la ricerca di una utopia irrealizzabile sembra che ci si debba rassegnare, invece la realtà è necessario provare a cambiarla”, ha spiegato Edoardo su Rolling Stones. Parlando del fratello minore Eugenio ha detto: “Dalla prima ora è stato il mio consigliere, mi dà dritte su testi, sui termini, persino sulle virgole, dall’alto della sua laurea in fisica nucleare da 110 e lode e nonostante faccia anche lui il saltimbanco su un palco per eccesso di vanità, di presenzialismo e per avere un ascendente sulle ragazze”.

