Eugenio Finardi, malore in aeroporto: come sta/ “Cuore ha cominciato a battere forte”

Il grande musicista Eugenio Finardi, 69enne artista milanese, ha subito un malore improvviso nella giornata di ieri. Finardi, stando a quanto riferito dai colleghi di Rockol, si trovava presso l’aeroporto di Linate, nei pressi di Milano, direzione Brindisi, in Puglia, dove si sarebbe dovuto esibire per un paio di spettacoli, quando si è appunto sentito male. A dare notizia di quanto accaduto è stato lo stesso Finardi, che attraverso un post sui propri social, ed in particolare su Facebook, ha fatto sapere: “Oggi ero a Linate in coda per l’imbarco del volo AZ1643 per Brindisi quando, improvvisamente, il cuore ha cominciato a battere forsennatamente, il sudore a colare e la testa girare. Il mio iPhone segnalava Fibrillazione Atriale”.

Dopo che lo stesso ha chiesto aiuto ed è stato soccorso da personale medico presente nell’aeroporto, l’artista è stato portato presso il centro medico dello scalo di Linate, e quindi con l’ambulanza presso il Centro Cardiologico Monzino, fra i più autorevoli d’Italia per quanto riguarda le problematiche cardiache: “dove si sono presi cura di me in maniera eccellente e cortese”.

EUGENIO FINARDI SCHERZA: “MA COME SI PERMETTE IL MIO CUORE?”

Fortunatamente si è trattato solamente di un malore passeggero che non ha lasciato pesanti strascichi, così come confermato dallo stesso Finardi: “La Cardioversione farmacologica è andata bene e ora sono a casa. Frastornato ma a posto. Domani visite e controlli”.

A chiusura del post, l’artista ha voluto scusarsi con il pubblico pugliese che lo aspettava per lo spettacolo: “Voglio scusarmi con Il Pubblico di Brindisi e Ostuni. Prometto che ci rifaremo al più presto. l’appuntamento è solo rimandato di un po’!”. Numerosi i commenti sui social, la maggior parte ovviamente di auguri e pronta guarigione, e fra i tanti lo stesso Finardi ha scritto, mostrando la sua nota verve ironica: “Se il mio cuore fosse un batterista, lo licenzierei! Ma come si permette di perdere il ritmo!”.

