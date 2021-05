Eugenio Gavallotti, ex marito Oriella Dorella/ “Ha lasciato me e i bambini a Natale!”

Una ballerina intensa e molto nota al grande pubblico televisivo e non solo per i suoi giri e la sua grazia ma anche per i suoi occhi azzurri e malinconici, forse proprio per via di quello che è successo con il marito, ormai ex, Eugenio Gavallotti. Intervistata dalla padrona di casa di Storie Italiane, Eleonora Daniele, la ballerina ha confessato gioie e dolori non solo in relazione al ballo ma anche alla sua vita privata. La donna ha deciso insieme al marito di adottare due fratellini brasiliani ormai circa vent’anni fa ma poi qualcosa è cambiato e quello che sembrava finalmente un sogno realizzato, si è trasformato in un dolore immenso e nella forza di dover crescere i due bambini da sola, facendo da mamma e padre (sentendosi chiamare a volta ‘Mapa’, il mix delle due parole, a suo dire).

Lei stessa ha spiegato: “Quella di ricorrere all’adozione non è stata una scelta mia ma una scelta nostra: io e il mio ex marito abbiamo preso insieme la decisione ma nel giro di pochi giorni le cose sono cambiate”. Proprio in quel momento ha raccontato addolorata la scelta del marito Eugenio Gavallotti: “La mia vita è completamente cambiata da un giorno all’altro. Era la vigilia di Natale quando mio marito mi ha lasciata”. In quel momento ha aggiunto subito dopo che lei lavorava ancora molto all’epoca e si è vista travolgere dal dolore per l’abbandono ma anche dal dover rispondere a quei due bambini ai quali avevano promesso una famiglia: “Due fratellini con un passato doloroso che avevano finalmente trovato una famiglia che però si è subito sgretolata”. Cosa rivelerà ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio?

