Eugenio Quaini, marito di Mina/ “40 anni insieme proteggendo il loro amore”

Mina compie gli anni e sono molti quelli che oggi le rendono omaggio almeno virtualmente. Chi potrà farlo dal vivo è l’amato marito Eugenio Quaini, il secondo della sua vita, colui che le ha rubato il cuore e che condivide la sua vita con lei ormai da quarant’anni. Per chi non lo conoscesse ancora, Eugenio Quaini è un rinomato cardiochirurgo classe 1947 che ha viaggiato molto proprio per via della sua professione, lasciando però il suo cuore sempre al fianco di Mina. Si è laureato nel 1974, all’età di 27 anni in Medicina e Chirurgia a Milano specializzandosi poi in Chirurgia Generale e poi in Cardioangiochirurgia dividendosi poi tra i Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti fino a che, sul finire degli anni ’80, ha conseguito l’idoneità al ruolo di primario dedicandosi alle tecniche e gli strumenti da usare nella cardiochirurgia mini-invasiva.

EUGENIO QUAINI, CHI E’ IL MARITO DI MINA

Nella vita privata, invece, Eugenio Quaini non ha mai avuto voglia di sperimentare e “conoscere” il mondo visto che da 40 anni ormai ama Mina con la quale è convolata a nozze nel 2006, in una cerimonia segretissima a Lugano, in Svizzera, nella città che la cantante ha scelto per sfuggire agli occhi indiscreti del gossip tenendosi stressa la sua amata privacy. La notizia del loro matrimonio è arrivata poi qualche giorno dopo e la stessa Mina ha divulgato il lieto evento affidando a Vanity Fair poche parole scritte di suo pugno. Da allora sulla coppia è nuovamente calato il silenzio, scopriremo qualcosa di più in questo giorno speciale?



