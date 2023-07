Euro, nuove banconote nel 2026/ Bce lancia sondaggio web per scegliere tema di design

Euro, la Bce ha in programma di stampare le nuove banconote rinnovate completamente, anche in termini di sicurezza, entro il 2026. Per questo motivo ha lanciato un sondaggio sul sito web ufficiale, nel quale tutti i cittadini saranno chiamati volontariamente a votare quale sarà il nuovo design. Sette i temi da poter scegliere in base alla simbologia presente, agli slogan e al colore. Attualmente le domande sono concentrate su una scelta orientativa, ma entro il 31 agosto saranno aggiunti sempre più dettagli in base alle preferenze espresse.

Si presume quindi che verrà abbandonato lo stile architettonico ideato nel 1996, che raffigurava ponti e portali come sinonimo di collegamento tra i popoli dell’Europa. Ora come affermato da Christine Lagarde, le nuove banconote saranno legate ad una comune identità europea. La necessità di sostituire i vecchi euro nasce non solo da una necessità di rinnovamento periodica, ma soprattutto da una maggiore sicurezza dei pagamenti, che dovranno essere innovativi ma efficienti anche in futuro, con nuove tecniche più avanzate contro la contraffazione e materiali ecologici.

Noove banconote euro, il sondaggio web della BCE per votare il tema

Il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il tema delle nuove banconote euro è stato aperto e durerà fino al 31 agosto. Entro tale periodo i cittadini europei potranno collegarsi al sito web e votare la propria preferenza. Tra le proposte di grafica proposte per le raffigurazioni principali ci sono: “uccelli”, “cultura europea”, “valori europei rispecchiati nella natura”, “il futuro ti appartiene”, “mani”, “la nostra Europa, noi”, e “fiumi, acque di vita dell’Europa”.

Una volta chiuse le votazioni la Bce darà il via ad un concorso per designer europei che poi realizzeranno le illustrazioni da proporre. Il cambiamento riguarderà soltanto le banconote cartacee, che saranno uniche ed uguali per tutti gli stati. Mentre le monete non verranno ritoccate, continueranno con i temi soliti differenziati in base alle nazioni, ma valide comunque su tutto il territorio europeo.











