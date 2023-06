“Nuovo rialzo dei tassi di interesse a luglio”/ Lagarde: “Puntiamo ad avere inflazione al 2%”

E’ in arrivo un nuovo rialzo dei tassi di interesse per il mese di luglio 2023. Ad annunciarlo poco fa è stata Christine Lagarde, presidente della BCE, la banca centrale europea, che ha fatto sapere: “Il nostro lavoro non è ancora finito – le parole riportate da TgCom24.it in occasione del forum della Banca centrale a Sintra (Portogallo) -. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio. Abbiamo compiuto progressi significativi, ma di fronte a un processo di inflazione così persistente non possiamo esitare, e non possiamo ancora dichiarare vittoria”.

Testamento Berlusconi quando si apre?/ Novità eredità: Marta Fascina, figli e notaio ‘diffidato’ in Colombia

“E’ improbabile che nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo dei tassi sia stato raggiunto“. E ancora: “Le decisioni della nostra politica monetaria devono essere infatti definite di volta in volta a ogni riunione e continuare a essere guidate dai dati”, ricordando come “due fonti di incertezza incidono sul livello e sulla durata auspicabili della nostra politica dei tassi di interesse”.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023/ Unicredit a +1,5%

TASSI DI INTERESSE, NUOVO RIALZO IN EUROPA: “L’INFLAZIONE STA DIMINUENDO MA…”

Lagarde ha poi spiegato che l’inflazione nell’area euro resta ancora troppo elevata e rimarrà tale per troppo tempo, ma sembrerebbe intravedersi la luce in fondo al tunnel: “Il tasso di inflazione sta diminuendo con l’attenuarsi degli shock che l’avevano inizialmente sospinto al rialzo e con la progressiva trasmissione dei nostri interventi di politica monetaria all’economia. Tuttavia, gli effetti di tali shock si stanno ancora esplicando, rendendo il calo dell’inflazione più lento e il processo inflazionistico più persistente”.

SCENARIO MES/ "Ecco come l'Italia può cambiare la trattativa a suo favore"

Obiettivo della BCE, come spiega ancora Lagarde, far tornare l’inflazione ad un livello accettabile: “Attualmente la politica monetaria ha un solo obiettivo: riportare tempestivamente l’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. E noi ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo, costi quel che costi”. Una notizia che ovviamente non sarà accolta con il sorriso da tutti coloro che hanno contratto un mutuo a tasso variabile negli ultimi anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA