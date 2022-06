EuroHive e eUrban/ Un workplace che interpreta le nuove esigenze del lavoro ibrido

In una nuova area dell’Eur, orientata all’innovazione e al benessere, nasce EuroHive, un business hub di 20 mila mq, di cui 1.500 dedicati ai servizi alle aziende e al territorio, che rappresenta l’evoluzione del workplace alla luce delle nuove esigenze del lavoro ibrido. Gli uffici, situati in Viale Ribotta 35, possono ospitare fino a 18 aziende e 2.000 persone. Flessibili e modulari, includono sale meeting, auditorium, postazioni all’aperto, bistrot e aree per il lavoro condiviso e sono dotati di 300 parcheggi privati.

EuroHive si inserisce nel più ampio progetto di evoluzione urbana eUrban, che Silver Fir Capital e di GWM Group stanno portando avanti da agosto 2020. Un progetto pensato per aziende visionarie, capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di società, in particolare quelle che necessitano una configurazione degli spazi che cambi in funzione delle attività o del tempo, ma all’interno dello stesso edificio. È possibile scegliere, infatti, tra edifici in altezza su più piani o in orizzontale, occupando anche porzioni di piano. Il piano tipo raggiunge la metratura di 2.000 mq, quasi un unicum a Roma.

Tra i servizi presenti, e accessibili tramite la EuroHive App, si trovano il bistrot, un auditorium in grado di ospitare fino a 75 persone, 3 sale meeting che possono ricevere da 2 a 10 persone e spazi attrezzati per il lavoro collaborativo sia all’interno che nei dehor all’esterno, vicino alla piazza pedonale. Gli uffici sono dotati di certificazione “Well” e l’obiettivo è quello di raggiungere il livello Gold.

“Con la certificazione ‘Well’ vogliamo assicurare a chi lavorerà in EuroHive la miglior vita possibile sotto ogni aspetto: per questo abbiamo curato il comfort, la salute e l’innovazione guidati dagli obiettivi aziendali in tema di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG)” ha dichiarato Lorenzo Baroni, co-fondatore e amministratore delegato di Silver Fir Capital.

“Con la EuroHive App abbiamo voluto, poi, aggiungere l’esperienza digitale e offrire uno strumento per un vero engagement tra noi e chi sceglierà di lavorare in EuroHive. L’app consentirà di prenotare le sale riunioni, accedere ai servizi, alle informazioni, ai contenuti in materia di sostenibilità, comunicare con i partner dei servizi ma anche inviare feedback o segnalazioni o proposte”, ha aggiunto Andrea Portella, co-fondatore e amministratore delegato di Silver Fir Capital.

“eUrban è un progetto di evoluzione urbana che fa incontrare persone, business, arte e natura, nato dall’incontro con l’artista Ria Lussi”, ha commentato Barbara Polito, Head of Asset Management di GWM. “È la nostra risposta all’esigenza di ripensare il ruolo della città riportandola alla dimensione umana e rigenerandola attraverso un succedersi di episodi. Con eUrban, vogliamo realizzare un laboratorio di innovazione in costante trasformazione, con il preciso intento di migliorare il benessere di tutti, lavoratori, residenti e visitatori verso una vera sostenibilità, economica, sociale e ambientale”. Il progetto e le politiche di gestione di EuroHive rispondono ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (SDG) grazie, in particolare, al sistema di riscaldamento e condizionamento alimentato dalla centrale di trigenerazione gestita da Ecogena, la società del gruppo Acea che possiede e gestisce impianti di cogenerazione, all’energia fornita anche dall’impianto fotovoltaico, al sistema BMS per il funzionamento dell’immobile e all’EuroHive App per l’accesso ai servizi.

L’area è caratterizzata da tre percorsi: The Walkaround Gallery; The Moving Forest, o Bosco Transitorio, e l’Italian Zen Garden.

The Walkaround Gallery è un’opera corale che, con 182 opere di 12 artisti internazionali, si sviluppa lungo l’area pedonale per 400 metri. È un percorso a cielo aperto dove si affacciano le architetture neo-razionaliste progettate dall’architetto Franco Purini come Eurosky, la torre residenziale e gli edifici uffici che ospitano gli headquarter di società multinazionali come ENI, Engie, P&G oltre alle sedi del Ministero della Salute e della Città Metropolitana di Roma Capitale e del centro commerciale Euroma2.

The Moving Forest, o Bosco Transitorio, è invece una installazione di 400 alberi e oltre 50 arbusti di oltre 15 specie piantate in mastelli al centro dell’area pedonale di eUrban, che porterà benefici come oltre 250 tonnellate di Co2 assorbite, il recupero delle polveri sottili e degli agenti inquinanti, l’abbassamento della temperatura. L’opera è realizzata con il contributo scientifico dell’Orto Botanico di Roma e gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.

Infine, l’Italian Zen Garden è uno spazio che si ispira alla millenaria tradizione giapponese dei giardini zen, luoghi votati alla semplicità e alla contemplazione, ma la reinterpreta introducendo erbe officinali, terapeutiche e aromatiche tipiche dei paesaggi mediterranei come il timo, la calendula, l’issopo. Al centro, dal forte impatto visivo, è posizionato un ulivo secolare, pianta mediterranea, simbolo di pace per eccellenza.

Silver Fir Capital e il Gruppo GWM sono impegnati nel completamento del 100% delle opere di urbanizzazione previste dall’originaria convenzione Eur Castellaccio (oggi al 93%), propedeutiche alla realizzazione degli ultimi due lotti: uno residenziale e uno direzionale di circa 20 mila mq ciascuno. Hanno già consegnato alla città il Parco Volusia e sono in fase di consegna il Museo ex-Vaccheria collaudato in aprile 2022 oltre al parco pubblico V1 e V2 tra via Paride Stefanini e via di Decima.











