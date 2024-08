È volato a 39 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, quello che si può vincere con l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 13 agosto 2024. Questo è il primo dei due appuntamenti settimanali: per chi ancora non lo sapesse, questo gioco da tempo si è sdoppiato, quindi le occasioni per tentare la fortuna sono raddoppiate. Ma questo può essere speciale, perché cade nello stesso giorno in cui è previsto il concorso del Superenalotto.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 9 Agosto 2024

Se vi state chiedendo cosa c’entra, quale sia il legame tra i due giochi, allora forse non sapete che ora in tutte le ricevitorie Sisal potete trovare la nuova schedina per provare a vincere non uno, ma ben due jackpot milionari, quelli dei due giochi. Infatti, con la nuova schedina potete giocare a Eurojackpot e a Superenalotto tramite due pannelli distinti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 6 Agosto 2024

Non siete però obbligati a partecipare anche alla caccia alla sestina fortunata: in tal caso dovrete compilare un solo pannello e concentrarvi sulla sfida europea, visto che questo gioco è quello a cui partecipano ben 18 Paesi.

LE QUOTE DI EUROJACKPOT: LE PRIME TRE CATEGORIE PREMIATE

Per rendere l’idea di quanto possa essere generoso questo gioco possiamo citare qualche dato: nell’estrazione di venerdì scorso di Eurojackpot sono stati assegnati 693.874 premi, quindi nel complesso sono stati vinti oltre 12 milioni di euro. Di questi, 1,8 milioni riguardano solo la categoria 5+1, perché ci sono state due vincite da 941mila euro circa ciascuna realizzate da chi ha fallito la clamorosa impresa per un solo Euronumero. Ma non ci staranno neppure pensando, considerando il premio che sono riusciti a ottenere.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 2 agosto 2024

Ci sono state anche ben 13 vincite da un milione di euro per il 5, che ha regalato 81mila euro circa a ognuno dei fortunati vincitori. Il terzo dato che vi proponiamo è quello relativo al 4+2, che ha distribuito 175mila euro: ognuno dei 34 fortunati ha conquistato 5mila euro circa. Ma queste sono solo tre delle 12 categorie di vincita, motivo per il quale il controllo delle quote deve essere minuzioso e puntuale tanto quanto quello die numeri vincenti di Eurojackpot non solo di oggi, ma in generale.