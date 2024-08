E’ sempre più vicino l’orario di estrazione dell’Eurojackpot di oggi, venerdì 9 agosto 2024. Ormai ci siamo quasi, dobbiamo aspettare pochi minuti poi scopriremo quali saranno i numeri vincenti, la famosa coppia dei 5+2. In questo lasso di tempo che ci separa dal sorteggio odierno vogliamo darvi qualche dritta, come abbiamo già fatto più volte in passato, segnalandovi numeri che a noi piacciono e che magari potrebbero farci ottenere la vittoria.

Partiamo dai primi cinque, che ricordiamo, devono essere scelti dall’1 al 50. Spazio al 3, al 9, al 27, al 41 e al 49. Mentre per gli altri due Euronumeri, da scegliere rigorosamente dall’1 al 12, puntiamo su 4 e 8. Se per caso non foste soddisfatti allora possiamo scegliere un’altra stringa in vista dell’estrazione di oggi dell’Eurojackpot, precisamente 1, 5, 27, 35 e 40, con in più il 2 e il 12. A questo punto non vi resta che recarvi in ricevitoria e tentare la fortuna sperando di sbancare l’Eurojackpot: buona giocata e fateci sapere se avete vinto con i nostri numeri.

EuroJackpot n.64 del 09/08/2024

Combinazione vincente

15 – 35 – 29 – 25 – 18

Euronumeri

5 – 1

EUROJACKPOT, CRESCE L’ATTESA

E’ di nuovo giorno di estrazione dell’Eurojackpot uno dei tanti concorsi con i numeri giocabili in Italia. E’ venerdì 9 agosto 2024 il che significa che si tratta del secondo sorteggio settimanale dopo quello di martedì scorso, come di consueto, e l’appuntamento è sempre fissato alle ore 20:00 quando scopriremo i numeri vincenti. Sono in totale sette i numeri su cui puntare, cinque principali più i due euronumeri e individuarli significa sbancare tutto e portarsi a casa un ricchissimo bottino. Basti pensare che il montepremi dell’ultima estrazione era di ben 14,6 milioni di euro, ma nessuno è riuscito a centrare la stringa vincente, leggasi 4, 9, 22, 32, 35, più i due euronumeri 9-10.

I numeri vanno scelti dall’1 al 50 e dall’1 al 12, e coloro che hanno fatto 5+1 possono ritenersi comunque altamente fortunati. Un vincitore si è infatti portato a casa 1,2 milioni di euro, mentre i due giocatori che hanno fatto 5 hanno intascato ben 354mila euro a testa. Con il 4+2 in 15 hanno invece ottenuto 7.700 euro, mentre con meno numeri indovinati le vincite si sono ridotte notevolmente.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, LE VINCITE DELL’ULTIMO CONCORSO

In 456 hanno fatto 4+1 portandosi a casa 320 euro, mentre in 861 hanno fatto 3+2 vincendo 186 euro. I 1.037 che hanno fatto 4+0 hanno vinto 112 euro, quindi 29,50 euro per i 2+2, poi 19,70 per i 3+1, 16,60 euro per i 3+0, 14,60 per gli 1+2 e infine il premio di consolazione da 9,60 euro per chi avesse indovinato due numeri della stringa principale più un altro fra gli euronumeri.

Ovviamente vincere all’Eurojackpot non è affatto facile ed è per questo che chi gioca aspetta in trepidante attesa l’estrazione serale, conscio che se dovesse individuare i numeri fortunati potrebbe letteralmente cambiare vita. Il nostro consiglio è quello di affidarvi all’istinto nel giocare i numeri, senza puntare sui sistemi ne tanto meno giocare fin troppe schedine: a volte basta solamente per due euro per svegliarti da nababbo.