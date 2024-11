È rimasto intaccato, alle vette della sua personalissima classifica, il jackpot milionario dell’Eurojackpot che oggi – martedì 19 novembre 2024 – tornerà protagonista di un nuovissimo concorso, il primo della settimana che anticipa quello del prossimo venerdì: un concorso a dir poco ricchissimo visto che – come anticipavamo già pochissime righe fa – in palio ci sono ben 120 milioni di euro, pari al massimo assoluto a cui si può ambire nel caso in cui si decida di tentare la fortuna con questo singolare gioco europeo!

Di fatto, la corsa milionaria dell’Eurojackpot si è arrestata lo scorso venerdì, quando il jackpot ha raggiunto – appunto – i 120 milioni nella speranza (purtroppo vana) di fare un regalo unico nel suo genere al fortunato in grado di indovinare tutti i numeri estratti: a questo concorso infatti vi ricordiamo che si gioca semplicemente scegliendo un totale di 7 numeri con i quali andrà compilata l’apposita schedina indicandone un’iniziale cinquina nella sezione principale (che contiene tutti i numeri dall’1 al 50) e una secondaria coppia nell’altro rettangolo (questo incluso tra l’1 e il 12); il tutto al costo di appena 2 euro.

TUTTI I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT E LE VINCITE MAGGIORI DI VENERDÌ 15 NOVEMBRE

Riavvolgendo ora il nastro fino allo scorso venerdì, vale comunque la pena sottolinea che pur in assenza del jackpot dell’Eurojackpot non sono affatto mancati i ricchi premi: lo dimostrano – tra gli altri, ma come categoria principale – quei 3 bottini che hanno raggiunto l’impressionante cifra di oltre 4 milioni di euro vinti con la categoria da 5+1 punti indovinate; oppure anche i – certamente minori, ma non meno interessati – i 123mila e 500 che si sono portati a casa 18 differenti fortunatissimi giocatori; e potremmo anche citare i 57 premi da 6mila, oppure i 1212 da 378.

Quattro categorie di vincite (quelle che abbiamo visto con le rispettive cifre) che unite alla massima da 5+2 protagonista indiscussa dell’Eurojackpot non rappresentano neppure la metà della totalità dei premi disponibili che sono – addirittura – 12 da un minimo che premierà chiunque indovini almeno 3 numeri, indifferentemente (ma con premi leggermente diversi) che siano 2+1, 1+2 o 3+0!