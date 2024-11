Torniamo a parlarvi in questo venerdì 15 novembre 2024 del nuovo concorso settimanale – il secondo dopo quello che si è già tenuto lo scorso martedì 12 – dell’amatissimo Eurojackpot, il gioco che oltre a premiare gli italiani come fanno tantissimi altri suoi colleghi (dal Lotto, fino al Superenalotto e al Million Day), fa lo stesso con i giocatori provenienti da 17 paesi dislocati in tutta Europa, senza differenze di sorta con il sempre immancabile ed ambitissimo jackpot milionario in palio: partendo proprio da qui, inaugurando questo nostro nuovo viaggio che ci condurrà fino ai numeri vincenti di oggi, vale certamente la pena sottolineare fin da subito che oggi nell’Eurojackpot c’è in palio un jackpot che è arrivato a valere la bellezza di 120 milioni di euro; ovvero – nel caso in cui non lo sappiate – la cifra più alta raggiungibile da questo concorso!

TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE ALL’EUROJACKPOT: COME FARE A VINCERE IL JACKPOT MILIONARIO

Per provare a portarvi a casa l’ormai ricchissimo jackpot dell’Eurojackpot non dovrete far altro che scegliere – innanzitutto – se giocare online nell’apposito sito ufficiale, oppure recarvi nel più classico dei modi in una ricevitoria Sisal: in entrambi i casi, vi basterà scegliere la schedina dedicata al concorso europeo che vi costerà esattamente 2 euro nella quale dovrete inserire in totale sette numeri. I primi cinque andranno sempre scelti entro un limite fissato a 50, mentre i restanti due – che sono rinominati ‘Euronumeri’ e sono una caratteristica unica di questo gioco – potranno arrivare al massimo fino a 12.

Schedina alla mano – poi – non vi toccherà far altro se non aspettare pazientemente fino alle 20 per assistere (ovviamente con noi tra queste righe!) all’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot: nel caso siate riusciti ad indovinarli tutti e 7 sarete i fortunatissimi titolari del jackpot da 120 milioni di euro; ma in realtà per portarvi a casa qualcosina – tendenzialmente nel minore dei casi almeno 10 euro – vi basterà averne indovinati un minimo di tre, il tutto accompagnato da un totale (jackpot escluso) di altre 8 categorie di vincita possibili!