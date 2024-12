Tornerà ancora una volta (la terzultima prima di quella di venerdì 27 dicembre e della ‘conclusiva’ già prevista per martedì 31) oggi – ovviamente martedì 24 dicembre 2024 – l’estrazione dell’Eurojackpot che nelle prossime ore potrebbe rendere ricco un particolarmente fortunato giocatore europeo grazie al suo sempre milionario jackpot che funziona in modo del tutto identico rispetto a quello del Superenalotto al quale siamo certamente abituati: infatti, man mano che nei concorsi serali nessuno riuscirà a mettere sull’ambitissimo premio dell’Eurojackpot questo continuerà a crescere fino a raggiungere la soglia massima dei 120 milioni; e dato che da diverse settimane a questa parte è rimasto del tutto intaccato oggi il valore del jackpot è arrivato a sfiorare l’impressionante – anche se distante dal massimo – cifra di 24 milioni di euro!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 20 Dicembre 2024

Nonostante sia la Vigilia di Natele, non cambiano le classiche regole dell’Eurojackpot e se voleste provare a misurarvi con il milionario concorso – fermo restando che in assenza di ricevitorie fisiche aperte dovrete ‘accontentarvi’ di giocare online – non dovrete far altro che scegliere i consueti 7 numeri totali: i primi cinque (ai quali è riservata la sezione principale della schedina) dovranno essere tutti inclusi tra l’ovvio minimo di 1 e il massimo di 50, mentre gli altri due potranno arrivare alla cifra massima di 12; il tutto al misero costo di appena 2 euro!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 17 Dicembre 2024

TUTTE LE STATISTICHE AGGIORNATE DELL’EUROJACKPOT: I NUMERI FORTUNATI E QUELLI SFORTUNATI

Sperando che possano rivelarsi utili per le vostre schedine dell’Eurojackpot, in questa Vigilia natalizia volgiamo lasciarvi un paio di statistiche sui numeri più o meno fortunati: nel primo caso a guidare la classifica troviamo – nella sezione ‘regolare’ – il 49, il 20, il 34, l’11 e il 16 che hanno avuto tutti una frequenza superiore al novanta, così come tra gli ‘euronumeri’ (ovvero la coppia citata prima) sono il 3 e il 5 ad aver incassato le maggiori frequenze – addirittura 173 complessive – nell’arco degli ultimi concorsi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 13 Dicembre 2024

Per quanto riguarda il capitolo dei numeri sfortunati dell’Eurojackpot, la cinquina in assoluto meno sorteggiata (con ritardi che viaggiano tra i 24 e i 55 concorsi) è quella composta dai numeri classici 12, 33, 5, 39 e 15, e contemporaneamente dagli euronumeri 6 e 7 che hanno fatto registrare – rispettivamente – 13 ed 8 ritardi.