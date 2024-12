Torna ancora una volta in questa ultimissima settimana pre natalizia ad assegnare (o almeno, questo è quello che speriamo!) i suoi sempre ricchissimi premi l’Eurojackpot che in questo venerdì 20 dicembre 2024 vanta un jackpot dall’incredibile – ma certamente lontana dal massimo possibile – valore di addirittura 18 milioni di euro: un bottino che potrebbe decisamente farvi comodo con le imminentissime festività, ma anche – più in generale – per assicurarvi una certa sicurezza e stabilità economica nel corso dei prossimi anni o decenni; il tutto ovviamente partendo da un’imprescindibile scommessa che dovrete piazzare entro e non oltre le ore 19:30 per partecipare all’Eurojackpot senza rischiare di rimanere esclusi dalla corsa milionaria!

Partendo proprio da questo fondamentale aspetto, vi ricordiamo che per giocare all’Eurojackpot dovrete rispettare solamente poche semplicissime regole: innanzitutto ciò che dovrete fare sarà recarvi al più presto (se ovviamente non l’aveste già fatto) in una qualsiasi ricevitoria Sisal per chiedere l’apposita schedina – eventualmente abbinabile anche al concorso italianissimo del Superealotto, nel caso in cui lo desideriate -, sulla quale poi dovrete indicare due sequenza da 5 e 2 numeri barrando le apposite caselline nelle due inconfondibili sezioni della schedina; il tutto al misero costo di due euro che potrebbero trasformarsi nell’incredibile somma di 18 milioni a cui abbiamo accennato solo poche righe fa!

L’ULTIMO CONCORSO DELL’EUROJACKPOT: I PREMI PIÙ ALTI VINTI MARTEDÌ 17 DICEMBRE

Prima di lasciarvi alla lunga attesa per l’estrazione dell’Eurojackpot – che si concluderà, appunto, solamente alle ore 20 in punto, in contemporanea con il trittico di giochi associati al Lotto – ci piacerebbe dare un pochino di risalto anche ai risultati dell’ultima estrazione che si è tenuta martedì 17 dicembre 2024: in assenza di punti da 5+2 (associati al più volte citato jackpot) è comunque interessante notare che complessivamente sono stati vinti 8,1 milioni di euro da più di 444mila vincitori.

Tra questi spiccano certamente i 6 bottini da poco più di 213mila euro l’uno, ma anche i sette da 103mila, senza dimenticare che la categoria di vincita più ‘popolosa’ è quella da 2+1 che conta ben 289mila vincitori che si sono aggiudicati 10 euro l’uno!