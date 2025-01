Non mancherà neppure oggi (ovviamente!) il sempre consueto appuntamento del martedì – in questo caso il giorno 7 di gennaio 2025 – con l’estrazione dell’Eurojackpot che tornerà ancora una volta protagonista della solita sala estrattiva di Helsinki con il suo milionario jackpot che da diverse (forse troppe!) settimane è del tutto intaccato e ha continuato a crescere dopo l’ultima volta che un fortunato giocatore tedesco è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 120 milioni di euro: come avrete intuito – o come già saprete nel caso in cui siate soliti partecipare a questo singolare concorso – l’Eurojackpot a differenza di tutti gli altri è l’unico gioco a tenersi contemporaneamente in 18 diversi paesi europei che includono (oltre alla nostra bella Italia e all’Olanda che ospita il sorteggio milionario) anche diverse realtà dell’Est Europa, la Spagna, la Germania e la Danimarca.

QUANTO VALE IL JACKPOT DI OGGI DELL’EUROJACKPOT, I PREMI PIÙ ALTI DI VENERDÌ SCORSO E TUTTE LE REGOLE

Complessivamente, l’Eurojakpot vi permetterà di portarvi a casa dei bottini da sogno tra i quali il principale è sicuramente il già citato jackpot milionario dal valore – almeno, nella giornata di oggi dato che di fatto varierà di concorso in concorso man mano che nessuno indovinerà l’intera combinazione che scopriremo assieme tra qualche ora – di addirittura 69 milioni di euro tondi; ma anche altri 11 bottini che potrebbero (e qui ci riferiamo all’ultimo concorso e ai suoi premi più alti vinti) oscillare facilmente attorno ai 371mila euro, ma anche a 179mila e – con una buona dose di fortuna, ma decisamente minore – a 5mila e 600!

Se vi chiedeste come fare ad essere tra i fortunati titolari di questi premi, vi ricordiamo che di fatto vi basterà solamente scegliere una cinquina di numeri che siano tutti compresi tra l’1 e il 50 (ovviamente senza ripetizioni!) ed anche una coppia di cosiddetti ‘Euronumeri‘ che hanno la sola particolarità di fermarsi – invece che al già citato 50 – a 12 rendendo anche un pochino più unico questo milionario concorso europeo!