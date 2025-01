È arrivato proprio oggi – ovviamente venerdì 3 gennaio 2025 – il momento di inaugurare il nuovo anno dell’Eurojackpot con un primissimo concorso che nelle prossime ore ci porterà alla scoperta della prima combinazione vincente da sette (o meglio, 5+2 rifacendoci al lessico tipico di questo apprezzatissimo concorso) numeri che potrebbe fin da subito veder uscire il primo jackpot milionario dell’anno: partendo proprio da qui, visto che in moltissimi si staranno chiedendo a quanto ammonta il bottino odierno dell’Eurojackpot, vi diciamo fin da subito che si tratta della bellezza di 56 milioni di euro, giunti ormai (quasi) alla metà perfetta di quel massimo sempre fissato a 120 milioni e che lo scorso anno è stato raggiunto – ed ovviamente vinto – in una sola occasione sul finire di novembre!

Restando nel tema delle vincite, vale anche la pena buttare rapidamente un’occhiata al precedente sorteggio dell’Eurojackpot (peraltro l’ultimo dell’anno scorso, visto che si è tenuto proprio il 31 dicembre 2024 a poche ore dalla mezzanotte) nel quale – ovviamente – il jackpot non è stato vinto da nessuno dei 706mila vincitori complessivi: tra questi – che si son portati a casa in totale più di 13,2 milioni di euro – il più fortunato in assoluto ha centrato da solo la combinazione da 5+1 numeri vincenti aggiudicandosi l’incredibile cifra di quasi 2,1 milioni (precisamente 2.082.142) di euro; seguito sul podio da altri sette ‘colleghi’ che ne hanno vinti più di 167mila e da ben 27 altri giocatori titolati di 7mila euro l’uno!

TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE ALL’EUROJACKPOT E CERCARE DI VINCERE IL JACKPOT MILIONARIO

Giunti a questo punto, immaginando che tra voi carissimi lettori ci sia qualcuno che per la prima volta in vita sua vuole provare a vincere un qualche premio milionario grazie all’Eurojackpot, vogliamo recuperare le semplici regole di questo gioco: recandovi in una ricevitoria Sisal, in un punto scommesse o anche solamente su uno dei tanti siti accreditati potrete compilare la schedina di questo singolare concorso pagando solamente 2 euro ed indicando al suo interno un totale di (appunto) 7 numeri ripartiti in una cinquina e una coppia; attendendo poi pazientemente – ed ovviamente con le dita incrociate – fino alle 20:00 per conoscere l’esito dell’estrazione e l’eventuale premio che potreste esservi aggiudicati!