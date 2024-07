EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 9 Luglio 2024

Ora che abbiamo visto le regole e quanto accaduto nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, andiamo a ripassare velocemente le regole prima di scoprire i numeri vincenti di questo martedì 9 luglio. Per giocare al concorso basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 50 e poi altri due numeri che sono chiamati “Euronumeri” e che vanno invece decisi tra l’1 e il 12.

Estrazione Million Day del 9 luglio 2024/ I numeri vincenti delle ore 20:30, le cinquine

In totale sono dunque 5+2 i numeri sui quali puntare cinque euro nella speranza di portare a casa il premio massimo che oggi sfiora i 100 milioni.

EUROJACKPOT: OGGI IL MONTEPREMI È QUASI DI 100 MILIONI

Come ogni martedì e venerdì siamo in attesa di conoscere i numeri estratti sull’Eurojackpot per scoprire se si rientri tra i fortunati vincitori del concorso europeo che offre ogni giorno premi importantissimi che arrivano ad una cifra astronomica, fuori da ogni logica: 120 milioni. Il jackpot del concorso è variabile e non è sempre questo, ma anche quando tocca il suo punto più basso è sempre molto alto rispetto ad altri concorsi: parliamo infatti di 10 milioni di euro.

Numeri vincenti Million Day, estrazione delle ore 13 di oggi 9 luglio 2024/ Le cinquine del concorso

Come abbiamo detto, il montepremi varia e questo dipende da cosa è accaduto nel l’estrazione precedente: se è arrivata la vittoria massima, questo si abbasserà e tornerà a 10 milioni, mentre al contrario in caso di mancata vittoria massima continuerà a salire fino a toccare i 120 milioni. Il concorso ha inoltre un’altra particolarità: è comune a vari Paesi europei, tra cui Olanda, Spagna e Italia. Questo vuol dire che partecipano i giocatori di varie Nazioni e che potranno vincere appunto persone di varia nazionalità, portando a casa la maxi cifra super ambita da tutti.

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Oggi, martedì 9 luglio, l’estrazione dell’Eurojackpot vale la cifra di 96 milioni, dunque è vicina al tetto massimo da 120 milioni: questo vuol dire solamente una cosa, ossia che la vittoria massima da 5+2 non arriva ormai da qualche tempo. Certamente, la maxi vittoria non è avvenuta nell’ultima estrazione, quella di venerdì scorso: in quel caso, infatti, nessuno ha centrato i 5+2 numeri ma ci sono state comunque vittorie molto importanti. In particolare, in 5 hanno vinto con 5+1 numeri ottenendo ciascuno 513.157,00 €. Ben 11 persone, invece, hanno indovinato la combinazione dei 5 numeri principali, portando a casa ciascuno una cifra importante da 131.543,90 euro. In totale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 850.442 premi, per un totale di 16.340.146 € vinti.

Million Day numeri vincenti, estrazione delle ore 20.30 dell'8 luglio 2024/ Scopri le cinquine

EuroJackpot n. 55 del 09/07/2024

Combinazione vincente

25 – 44 – 5 – 26 – 14

Euronumeri

8 – 10











© RIPRODUZIONE RISERVATA