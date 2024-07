Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 5 luglio 2024: i numeri vincenti

Un altro venerdì – esattamente il 5 luglio 2024 – è arrivato alla nostra porta e mentre ci attende il primo (speriamo!) caldo weekend estivo arriva anche l’Eurojackpot con la sua sacca pienissima di premi in attesa di qualche fortunato giocatore che riesce a vincere qualcosa, forse proprio il milionario jackpot in palio! Partendo proprio da qui (che tanto sappiamo essere di sicuro tra gli aspetti che più interessano a voi lettori che siete anche degli assidui giocatori) ci teniamo a dirvi che lo scorso martedì nessuno tra i circa 552mila vincitori è riuscito a portarsi a casa il jackpot dell’Eurojackpot che cresce ormai da esattamente un mese (e un giorno, per la precisione) e ha raggiunto la soglia degli 84 milioni di euro!

Ma rimanendo ancora un attimo dentro alla parentesi dedicata ai premi, ci teniamo anche a dirvi che sempre martedì 2 luglio 2024 – pur in assenza del jackpot – non sono affatto mancati i ricchissimi premi: il più alto vinto in Italia (da un fortunato residente di Gallarate, nel vercellese, accompagnato da altri 4 giocatori europei) valeva poco più di 200mila euro; mentre il più alto in assoluto è arrivato ad un passo dalla sbalorditiva cifra di 600mila euro, con tre premi identici vinti – ovviamente – da altrettanti giocatori! Ma oltre ai fortunatissimi, si sono registrati anche migliaia di premi ‘inferiori’ dell’Eurojackpot che viaggiavano da un minimo di 11,70 euro (con la combinazione più piccola, ovvero 2+1 punti) ad un massimo di 6.300 euro (qui la combinazione era la quarta più alta: 4+2), con altri sette step intermedi.

L’EUROJACKPOT DI VENERDÌ 5 LUGLIO 2024: TUTTE LE REGOLE E I CONSIGLI PER GIOCARE

Se i premi vi hanno fatto gola (e sappiamo che è così!) e non avete mai giocato all’Eurojackpot allora rimanete ancora un attimino con noi per scoprire tutte le – semplicissime – regole che dovete rispettare per partecipare alla corsa verso i premi milionari; mentre se foste già degli ‘esperti’ eurojackpottari allora potete salvarvi questa pagine tra i preferiti del browser per tornare dopo le ore 20 a scoprire con noi tutti i numeri vincenti dell’Eurojackpot! Torniamo a voi novizi per darvi subito la notizia migliore sulle regole, ovvero che per giocare e cercare di vincere quegli 84 milioni in palio dovrete spendere solamente 2 euro, con la prospettiva che nel peggiore dei casi ve ne porterete a casa almeno 10: cinque volte tanti quelli che vi siete giocati!

Con i vostri 2 euro pronti in mano o in tasca vi basterà poi andare in una ricevitoria Sisal o sul sito ufficiale dell’azienda che si occupa di tutti i concorsi – in questo caso dovrete anche registrarvi e verificare che siete maggiorenni, potrebbero andarci alcuni giorni – per indicare sulla schedina dell’Eurojackpot almeno 5 numeri nel primo bloccone in alto e altri 2 nel secondo: queste 5+2 cifre sono la vostra scommessa, che dopo le ore 20 andrà confrontata con i numeri vincenti sorteggiati ad Helsinki!











