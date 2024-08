Stiamo per avvicinarci alle ore 21:00 quando si terrà la tanto attesa estrazione di oggi, venerdì 2 agosto del 2024, dell’Eurojackpot. Dopo 3 giorni di “hype” si può finalmente tornare a giocare al concorso che ti permette di diventare milionario ma che è tutt’altro che facile, visto che bisogna essere in grado di individuare ben 7 numeri. Ma su quali cifre dobbiamo puntare? Vi aiutiamo noi a sceglierle, ricordandovi che la prima stringa deve contenere cinque numeri che vanno dall’1 al 50. Spazio quindi all’1, al 10, al 23, al 45 e al 50. Per la seconda mini stringa, i due euronumeri dall1 al 12, scegliamo il 4 e l’8.

Volendo possiamo individuare una seconda combinazione di numeri da giocare per l’estrazione di oggi, 2 agosto 2024, dell’Eurojackpot. Cominciamo sempre con i primi 5 con il 3, il 7, il 19, il 21 e il 44, mentre per gli altri due spazio al 2 e al 10. A questo punto avete tutto per giocare all’Eurojackpot e attendere l’estrazione di oggi, 2 agosto 2024, che sta per arrivare: buona giocata.

EuroJackpot n.62 del 02/08/2024

Combinazione vincente

20 – 26 – 30 – 31 – 14

Euronumeri

2 – 1

VERSO LA SECONDA ESTRAZIONE SETTIMANALE

Torna come ogni venerdì l’estrazione dell’Eurojackpot, un appuntamento fisso e imperdibile per tantissimi giocatori in giro per l’Europa. Il concorso, come è facilmente intuibile dal nome, è appunto europeo: questo vuol dire che permette di giocare a vari Paesi del nostro continente, tra cui appunto anche l’Italia, così come Spagna, Germania e molti altri.

Ogni venerdì e ogni martedì torna l’estrazione del concorso, alle ore 20: si tratta di un appuntamento bisettimanale che tiene incollati allo schermo (pc, tablet o telefono, è indifferente) tantissime persone che hanno sfidato la sorte e tentato la fortuna nella speranza di portare a casa dei premi importanti che possano cambiare la vita di ognuno. I premi sono infatti molto alti e importanti e arrivano alla cifra maxi di 120 milioni: si tratta di una somma davvero astronomica che però non rappresenta il montepremi fisso di questo concorso. Andiamo a scoprire perché.

EUROJACKPOT: IL GIOCO CON IL MONTEPREMI VARIABILE

A differenza di altri concorsi, l’Eurojackpot non offre un montepremi fisso: in questo caso, infatti, è variabile. Questo significa che cambia di volta in volta, oscillando tra un minimo di 10 milioni fino ad un massimo di 120. Ma da cosa dipende e chi decide quanto sia il montepremi quel giorno? Tutto è legato alla vittoria massima della volta precedente: se infatti nell’estrazione di qualche giorno prima vengono indovinati tutti i numeri giocati – 5+2 – il montepremi torna a 10 milioni.

Se invece non viene centrata la vittoria massima, il montepremi continua a crescere e così sarà fino a quando non raggiungerà il massimo, pari a 120 milioni di euro. Quando poi verranno indovinati i 5+2 numeri, il montepremi si riabbasserà tornando a 10 milioni e continuerà poi nuovamente a crescere, martedì e venerdì dopo martedì e venerdì, fino alla nuova vittoria massima.