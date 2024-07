Siamo pronti anche oggi, martedì 30 luglio 2024, a giocare e ad assistere all’estrazione dell’Eurojackpot, il concorso a premi che potrebbe farvi passare un’estate, e non solo, davvero felici. Alle ore 21:00 di questa sera scopriremo quindi quali saranno stati i numeri fortunati, che in totale sono sette. Da una parte i 5 che vanno dall’1 al 50 e dall’altra i due Euronumeri che invece vanno dall’1 al 12. Una stringa composta quindi da sette cifre con la speranza che possiate giocarvi quelli vincenti. Ma quali sono i numeri che sono stati sorteggiati durante l’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella del 26 luglio scorso? Scopriamoli insieme, partendo dai primi cinque, leggasi 7, 11, 22, 26 e 46, con l’aggiunta del 5 e dell’11.

E’ stato un concorso, il numero 60 del 26 luglio 2024, che ha regalato ricchissimi premi visto che l’Eurojackpot è stato centrato da ben 2 persone, che si sono portate a casa 21,3 milioni di euro a testa, per un totale di 42,6 milioni di euro. Sono stati ben 717,014 i premi distribuiti dal valore di 55,2 milioni di euro, e oltre ai due nuovi super milionari, vanno segnalati anche sette fortunati che hanno fatto il 5+1, portandosi a casa un altro bel malloppo, 280.974 euro, per un totale di 1.966.822 milioni di euro, un’altra vincita senza dubbio degna di nota. In 16 hanno poi fatto 5, ottenendo 69mila euro a testa, quindi i 35 del 4+2 con 5.227 euro.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI MARTEDÌ 30 LUGLIO 2024: LE VITTORIE DI IERI

Da questo punto in avanti le vincite iniziano a ridursi sensibilmente visto che, i 4+1 hanno portato a casa 260,70 euro, poi i 3 +2 (1.405 in totale), con 179 euro a testa, quindi i 4+0 con 93,20, i 2+2 con 29,70 euro, i 3+1 con 18,50, i 3+0 con 15,20 euro, stessa cifra raccolta dagli 1+2, e infine, i 9,70′ euro dai 2+1, l’ultima combinazione possibile per quanto riguarda le vincite del concorso Eurojackpot. Se le cifre ci hanno ingolosito forse è il caso di giocarvi una schedina per l’estrazione di oggi, martedì 30 luglio 2024.