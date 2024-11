Si chiude oggi – venerdì 29 novembre 2024 – questa nuova settimana di estrazioni dell’Eurojackpot che hanno visto il jackpot milionario che caratterizza questo amatissimo gioco raggiungere la sua soglia massima e stazionare in attesa di qualcuno che (finalmente!) riesca a metterci le mani sopra azzerandolo nuovamente e facendo ripartire la sua lunga corsa verso la cima della classifica: partendo proprio da qui, vale giusto la pena chiarire a tutti voi potenziali giocatori novizi dell’Eurojackpot che il valore di quel jackpot che vi abbiamo appena citato è oggi di ben 120 milioni di euro che potrete vincere con una sommessa iniziale veramente esigua e – ovviamente – una grossa dose di fortuna per riuscire a vincere la sfida contro la Dea Bendata!

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT E QUALI PREMI SI POSSONO VINCERE OLTRE AL JACKPOT MILIONARIO

Senza soffermarci troppo sulle regole dell’Eurojackpot, vi ricordiamo giusto al volo che per giocare – oggi, ma anche in qualsiasi altro martedì e venerdì dell’anno – vi servirà giusto giusto il prezzo di un paio di caffè (ovvero 2 euro) con i quali potrete compilare come meglio credere la schedina disponibile online sul sito Sisal, oppure in una qualsiasi delle numerose ricevitorie che trovate nelle vostre città, segnandoci sopra una cinquina e una coppia di numeri: la prima – che occupa l’area superiore della schedina – deve essere composta da numeri inclusi tra l’1 e il 50; mentre la seconda – ovviamente nella zona bassa – può andare fino ad un massimo di 12, sempre partendo dall’uno.

Fatto questo non vi resterà altro da fare se non aspettare pazientemente le ore 20 in punto per scoprire assieme a noi in questo stesso articolo la combinazione da 5+2 numeri vincenti dell’Eurojackpot scelta dalla Dea Bendata; ma nel frattempo vi ricordiamo anche che i premi complessivamente in palio sono – includendo il jackpot – ben 12 che lo scorso martedì sono arrivati a valere addirittura 11,4 milioni di euro per chi ha indovinato (in totale 2 giocatori) tutta la cinquina e un solo numero della coppia aggiuntiva!