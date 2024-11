Nella prima serata di oggi, martedì 26 novembre 2024, precisamente alle ore 20:30 si terrà il nuovo concorso attesissimo dell’Eurojackpot che per la prima volta in questa ultima settimana novembrina metterà ancora in palio il suo ricchissimo jackpot per il più fortunato tra voi tanti (tantissimi) giocatori che riuscirà ad indovinare tutti e 7 i numeri che verranno estratti nelle prossime ore: oltre a noi italiani, vi ricordiamo che il concorso dell’Eurojackpot – con un esempio unico tra tutti i giochi Sisal – è aperto ai giocatori provenienti da altri 17 paesi europei tra l’Olanda, la Germania, la Spagna e buona parte dei paesi dell’Est.

Prima di recuperare brevemente le semplicissime regole dell’Eurojackpot, ci piacerebbe tornare un attimo indietro con la mente fino al concorso dello scorso venerdì per recuperarne i premi più alti partendo dall’eccellente notizia che un nostro connazionale è riuscito a centrare la sequenza da 5+1 numeri vincenti dei 7 estratti, portandosi a casa la bellezza di 4,2 milioni di euro: lo stesso premio – al contempo – è stato vinto da altri 5 giocatori, seguiti nella classifica da altri 8 fortunati che ne hanno vinti (in questo caso con 5+0 numeri indovinati) pochi meno di 300mila l’uno; con un totale assegnato che ha superato i 48 milioni di euro a fronte di quasi 1,5 milioni di vincitori.

LE REGOLE DELL’EUROJACKPOT: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT MILIONARIO E COME SI GIOCA

Se non l’aveste ancora intuito dopo aver recuperato i premi di venerdì scorso, vale certamente la pena precisare che è rimasto al contempo intatto il jackpot dell’Eurojackpot che oggi – esattamente come negli ultimi giorni e concorsi – ammonta addirittura a 120 milioni di euro, la cifra più alta che il gioco può raggiungere: per vincerli (e veniamo così infine alle regole) dal conto vostro non dovrete far altro che piazzare una scommessa al costo 2 euro che vi darà diritto a compilare l’apposita schedina con un totale di 5+2 numeri – così distinti perché si tratta di una cinquina tra l’1 e il 50 abbinata ad una coppia compresa tra l’1 e il 12 -, attendendo poi fino alle 20:30 per scoprire il valore del premio che potreste esservi aggiudicati!